José Ignacio Lapido: "Cualquier compositor que crea que ya ha compuesto su mejor canción está perdido"

-Después de 6 años sin publicar en solitario, A Primera Sangre, veía la luz este fin de semana. ¿Qué se puede esperar, alguna innovación con respecto a sus trabajos anteriores?

-Componer, grabar y editar once nuevas canciones a mí se me antoja toda una innovación. Cada canción que escribo es un mundo nuevo a descubrir. Yo pertenezco a una tradición musical que se remonta al blues de las décadas de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado y que pasa por el rock’n’roll primigenio, por las bandas británicas de los 60 y por el punk y la new wave de los 70. Esa es mi escuela y yo soy un eslabón más de la cadena. Cierto es que cualquiera, aunque se mueva dentro de un género determinado, intenta encontrar su propia voz creativa, y ese es mi empeño desde hace mucho. También es cierto que uno siempre intenta añadir nuevos matices a las nuevas creaciones, transitar caminos que no ha transitado previamente, dar pequeños giros de tuerca.

-Se dice que anda buscando siempre "la canción perfecta" ¿cree que la ha conseguido en alguna medida en este disco?

-Por un lado siento que cada vez estoy más cerca, pero siempre acabo pensando que la próxima que componga será mejor que la anterior. Es una búsqueda sin fin, y está bien que así sea porque cualquier compositor que crea que ya ha compuesto su mejor canción está perdido. Las canciones de este disco lo que sí están es muy cerca del ideal que teníamos en la cabeza antes de grabarlas. Es decir, que todos los que hemos participado en la realización del disco estamos muy contentos del resultado.

-¿Por qué A primera Sangre? ¿De dónde nace la inspiración?

-Es un proceso lento. Cuando creo que tengo el repertorio adecuado es cuando decido meterme en el estudio. Así lo he hecho con A primera sangre. Le presenté las canciones a Raúl Bernal, el productor, y entre ambos decidimos las que tenían enjundia para ser grabadas y las que no. Yo, al componer, me nutro de todo lo que me rodea. Todos los estímulos que recibes se trasladan de una forma u otra a las canciones, consciente o inconscientemente, ya sean literarios, artísticos o vitales.

-Después de todo lo experimentado con la pandemia ¿qué ha significado este disco para usted?

-Pues recuperar la normalidad en mi profesión. Todo el mundo lo ha pasado muy mal durante la pandemia, pero mi gremio especialmente, porque no hemos podido desarrollar nuestro oficio por los motivos que todo el mundo sabe. Ahora que ya no hay restricciones de ningún tipo, podemos hacer lo que hacíamos antes y que es lo normal: grabar y dar conciertos. En otro sentido más artístico, este disco es el resultado de muchas horas de perfilar sueños, recuerdos y reflexiones.

-El trabajo combina lo eléctrico y lo acústico casi decantándose por melodías suaves, una especie de folk- country-rock español con ecos contemporáneos. ¿Cuáles han sido sus últimas influencias musicales?

-Pues… no sabría decirle. Supongo que las mismas de siempre. Pero la verdad es que a la hora de grabar un nuevo disco intento no fijarme en otros artistas. Eso quizás cuando estás empezando tu carrera sucede, pero ahora realmente trabajo desde una perspectiva personal.

-En ese camino forjando e indagando en ese universo propio, ¿ha encontrado nuevas influencias poéticas para estas letras? ¿Alguna nueva vía literaria de inspiración?

-A estas alturas mi mayor guía a la hora de escribir nuevos temas es mi propia obra. Me refiero a que mi estilo a la hora de escribir las palabras de una canción es reconocible y se ha forjado a lo largo de los años. Todo lo que sucede alrededor te influye en cierta manera, pero la labor del compositor es poner orden en ese caos. Las ideas, por muy buenas que sean, si luego no cristalizan en unas estrofas y un estribillo bien escritos, no sirven de mucho.

-El single Creo que me he perdido algo ha sido el segundo adelanto del disco ¿por qué este tema?

-Hemos sacado tres adelantos antes de la salida del álbum, Curados de espanto, Creo que me he perdido algo y ahora Antes de que acabe el día. Son tres canciones que reflejan muy bien la personalidad del disco.

-Tiene previsto una gira por España en los meses de abril y mayo que cerrará el 27 en Zaragoza, ¿qué hará después? ¿Se podría esperar una gira internacional?

-La gira es algo necesario. Las canciones adquieren otra entidad en directo, y los seguidores agradecen poder verte encima de un escenario dándole vida a lo que hay en el disco. Vamos a tocar en principio en nueve ciudades. En Granada será el 29 de abril en el Teatro Caja Granada. De gira internacional no hay nada previsto, pero ya me gustaría.