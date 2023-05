José Luis de Miguel Ubago: “Granada es la única ciudad andaluza que tiene una federación de coros”

Este domingo pasado, en el majestuoso Auditorio de La Chumbera nació, en el marco del Festival de Música Antigua de Granada, el Día Coral de la Música Antigua. Granada es una ciudad llena de vida cultural, en todos los ámbitos y géneros de la música existen grupos que dedican sus apasionados esfuerzos a su cultivo, y la música coral es un claro ejemplo de ello. Se multiplican los coros en nuestra ciudad, y por tanto los cantantes, que muchas veces comparten su afición con distintos coros. El Festival de Música Antigua, sensible a esta realidad y con el interés de la promoción de repertorios de música antigua, esto es, hasta el barroco, ha creado en esta edición el Día Coral de la Música Antigua. Eso sí, las entradas deben adquirirse por anticipado en la plataforma del Festival, ese día no hay taquilla y no se pueden compran in situ.

Esta creación no hubiera sido posible sin la estrecha colaboración que ha mantenido el Festival con la Federación de Coros de Granada, especialmente en la figura de su flamante Presidente, el reputado pianista José Luis de Miguel Ubago. Fruto de esta estrecha colaboración el próximo domingo, se darán cita en el Auditorio de La Chumbera cuatro formaciones granadinas y una sevillana, invitada para la ocasión. El repertorio, breve para no exceder los 70 minutos de concierto en total, es de los más variado dentro del repertorio de la música Antigua. Clamores Antiqui interpretó breves obras del renacimiento europeo; Nuevas Voces y Coral Lauda se centraron más en repertorio español renacentista, la Schola Gregoriana Illiberis ofrecieron unas piezas gregorianas y, finalmente, Las Lamentaciones de A. Lobo del Ensemble Toranzo pusieron fin a esta primera velada en torno a la música antigua coral. Conversamos con el presidente de la Federación de Coros de Granada, José Luis de Miguel Ubago, para que nos desgrane toda esta gestión felizmente transformada en un encuentro coral dentro del Festival.

¿Cuánto tiempo llevas al frente de la Federación de Coros de Granada y cómo ha sido la trayectoria hasta ahora?

Asumo la presidencia de la Federación de Coros de Granada en enero de 2022 tras el fin del mandato de la anterior directiva. La Federación se encuentra en un momento de recuperación tras los difíciles momentos de la pandemia y necesita retomar el pulso de su actividad. Además es un momento en el que importantes proyectos tienen que tomar forma, entre ellos el concurso de composición, certamen coral, festival infantil... Son proyectos que deben abordarse a muy largo plazo porque hay muchas instituciones públicas y privadas implicadas. Tengo que decir que, gracias al trabajo de la Junta Directiva de la Federación, hemos podido sacar estos proyectos adelante con éxito y eso nos da fuerza para continuar en esta línea en futuras ediciones.

¿Qué ocurre en Granada con la música coral?

Granada es una ciudad donde la cultura, y especialmente la música toma un enorme protagonismo. La respuesta social a las diferentes convocatorias culturales es una muestra de ellos. La música coral no es ajena a esta circunstancia y nos encontramos con una ciudad y una provincia que es la única en Andalucía que tiene una Federación de Coros. La Federación nace con el objetivo de aunar esfuerzos y promover la música coral en Granada y provincia. Y tengo que decir que, con casi treinta coros federados, representamos una excepción en el panorama musical en el sur del pais. Sería necesario que iniciativas como la nuestra tuvieran eco en otras provincias y en un futuro no muy lejano fueramos testigos de la creación de una confederación que diera solidez al tejido de la música coral en nuestra comunidad. Dicho esto, tengo que decir que me siento muy feliz de presidir y trabajar para una Federación que goza de tan buena salud y que está constituida en esencia por personas que desarrollan su actividad coral con mucha ilusión y aque se mueven por su amor por la música.

Este año se ha estrenado el Día coral de la Música Antigua dentro del Festival de Música Antigua de Granada, en la Chumbera, con cuatro grupos granadinos y uno de Sevilla invitado…

Efectivamente, este año por primera vez hemos establecido una colaboración con el Festival de Música Antigua en su octava edición, donde participan tres coros en calidad de coros federados. Se trata de la Coral Lauda, dirigida por Pilar Martín, El Coro Nuevas Voces, dirigido por Mª Victoria Orti, y la Schola Gregoriana Iliberis, dirigida por Julieta Vega. Es un encuentro coral titulado Mediterráneo, mar de encuentros.

¿Qué proyectos tiene la Federación de coros en un futuro cercano?

La Federación de Coros se encuentra inmersa en multitud de proyectos, como este que ponemos en marcha el próximo domingo, encuentros anuales como la entrega de nuestra Medalla de Honor, la continuación del concurso de composición coral, Festival y Certamen, encuentros provinciales.... Además están previstas actividades de formación dirigidas a coralistas y directores. Nuestras actividades están siempre dirigidas a poner en valor y potenciar la calidad de sus integrantes, así como a fortalecer los vínculos que existen entre los verdaderos protagonistas que son los coralistas granadinos que, a fin de cuentas, son la razón de ser de la Federación.