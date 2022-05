Jondo, muy jondo

Con El aljibe, una pieza cuya representación no va más allá de un pis-pas, el autor de Albolote desviste al de Fuente Vaqueros del aura de mito y lo viste de la única condición que nos permite acercarnos a él con plenas garantías de acceder a su interior y, por tanto, poder conocerlo: la de hombre. “El otro dramaturgo de la Vega”, es decir, José Moreno Arenas, nos muestra con su última obra, desde el profundo respeto a Lorca, su humanidad cuando pone en su boca estas palabras: «Nada hay peor que la inseguridad, que la incertidumbre». Y es que nada define mejor al ser humano que la duda.

Considero un acierto que el Centro Artístico y Literario de nuestra ciudad haya decidido mostrar las piezas mínimas dramáticas de José Moreno Arenas en los actos de presentación del Boletín, entre cuyas páginas también aparecen editadas. Son auténticas joyas literarias, reconocidas obras maestras de la dramaturgia mínima. Y considero un acierto que dicho centro se haya fijado en un colectivo cuyo buen hacer, así lo han reconocido críticos y analistas, lo aleja de criterios “amateuristas”, aproximándolo a los profesionales: el Grupo de Teatro del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Su director, en el caso de El aljibe, también actor protagonista, José M. Motos, demuestra conocer a la perfección el teatro de Moreno Arenas: hábil sin medida, pone su mucho talento y su contrastada técnica al servicio de la eficacia, marcando los tiempos de la palabra y el silencio como pocos. Diestro adaptador, sin embargo lleva a cabo, con rigurosa fidelidad al texto de El aljibe, su doble y certera ejecución de director e intérprete.

Ya nos tienen acostumbrados a su buen trabajo. Nada de lo dicho hasta ahora sería posible si Luis Gómez-Quesada no estuviera a los mandos de la escenografía, si José M. Ferro no manejara los botones del sonido y demás cuestiones técnicas, si Cari Cabrera no nos cambiara algo más que la cara con el maquillaje y el vestuario. Si además la música no fuera de Pepe Sanlúcar…

En definitiva, una acertada apuesta del Centro Artístico y Literario de Granada ante el centenario del Concurso de Cante Jondo celebrado en la plaza de Los Aljibes de La Alhambra; una dignísima puesta en escena a cargo del Grupo de Teatro del ICAGR; un texto de José Moreno Arenas, de gran calado, de “teatro bajo la arena”, de pensamiento “jondo, muy jondo”.