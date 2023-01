Juan Andrés Rejón: "Opinar y decir es barato"

Juan Andrés Rejón cuenta con 37 años de experiencia como profesional de la radio, casi cuatro décadas de labor periodística tan constante, seria y rigurosa como amable. Una de las voces más queridas de la radio local, ha ejercido siempre certero y sin estridencias en una profesión dada demasiadas veces a la astracanada. Vinculado a Onda Cero desde sus orígenes, esta semana ha recibido un merecido reconocimiento: el Premio Don Francisco Guzmán en su primera edición. Fue alumno del colegio salesiano del Triunfo y vivió de primera mano el traslado al popular barrio del Zaidín. El galardón es una de las iniciativas nacidas gracias a la comisión organizadora con motivo del 75 aniversario de la Congregación Salesiana para recordar al autor que formó a muchos de los profesionales del medio de la Comunicación y el Audiovisual.

El premio

Rejón, presentador del programa Más de uno Granada de Onda Cero, recuerda con cariño su etapa de estudiante en el centro del que Francisco Guzmán fue profesor, un docente especialmente implicado que en 1966 puso en marcha el Curso de Formación Cinematográfica para Educadores. Posteriormente, Guzmán moldeó el Cine Club Don Bosco hasta implantar en el colegio el ciclo de Imagen y Sonido de Formación Profesional, del que Rejón formó parte en su primera promoción.

Los inicios

"A mi la radio me encantaba. Cuando terminé mis estudios me fui a hacer el servicio militar y cuando volví empecé a echar mi currículum por todas las emisoras de radio que encontraba. Pronto me llamaron de la cadena Rueda Rato y me dijeron que iban a abrir una emisora en Alcalá la Real. Y allí me fui tres años, del 86 al 89. Luego me preguntaron si me venía a Granada, a Radio Genil. Y hasta ahora: toda mi vida profesional ha sido en esta casa, en lo que inicialmente era Rueda Rato y luego Cadena Rato. Finalmente, cuando Miguel Durán era presidente de la Organización Nacional de Ciegos y compró la cadena, pasó a llamarse Onda Cero", detalla sobre los inicios profesionales que vincularon su vida a esta emisora.

A partir de la compra por parte de la ONCE, comenzó la etapa de las estrellas de la cadena, cuyo logo recuerda que diseñó Mariscal. "Primero contrataron a Luis de Benito haciendo las mañanas, luego Luis del Olmo, Carlos Herrera, Carlos Alsina...", relata sobre la historia de la emisora. Mientras, en las delegaciones locales, se escribía la intrahistoria de la misma con cientos de personas trabajando para cubrir la información local y servir también como productores de contenidos para esos famosos programas nacionales.

Periodismo local

"Yo personalmente he hecho de todo -como hacemos todos en estos trabajos- aunque fundamentalmente me he ocupado del magazine del mediodía y siempre en el marco de la radio local. Mi categoría laboral es coordinador de redacción de contenidos. Lo mismo un informativo, que un programa, que un debate, que una retransmisión... Siempre digo que he cubierto todo menos toros y fútbol", resume de desempeño de cuatro décadas delante de los micrófonos. Como más a gusto se encuentra es en el género de la entrevista y con la actualidad del día a día, que ejerce para el grupo Atresmedia desde que se hizo con la titularidad de Onda Cero.

Periodismo actual

Y desde la perspectiva de una trayectoria tan larga, ¿cómo ha cambiado el sector en cuatro décadas? "La radio ha dado el salto de lo analógico a lo digital y eso genera una serie de multiproductos: inmediatamente, cuando termina un programa en antena, se dispone en la web. Y creo que eso es una garantía de pervivencia, de que la radio sigue vigente y es compatible con otros medios. Ya no hay límites de tiempo. Antes estaba muy y ahora podemos sentar al invitado a charlar una hora o 90 minutos. Aunque la radio convencional sigue con la vigencia que requiere la sociedad actual".

Siempre ha sido el medio de la inmediatez. ¿Hay ahora más presión frente a nuevas alternativas como las redes sociales? "Las respeto pero son otro tipo de herramientas. Se prestan a la opinión y la controversia y es verdad que tienen la inmediatez pero, ¿dónde está el contraste de la noticia? Opinar y decir es barato".

Por eso es un poco escéptico con el peso que le dan los propios medios a esas herramientas, como en el caso de Twitter. "La clase política y cultural la ha encumbrado. Si hace unos años un presidente del Gobierno ante una declaración solemne convocaban a la prensa ahora manifiesta una opinión allí. Inevitablemente la tienes que tener presente como fuente pero hay que buscar a quien lo manifiesta para matizar. Esa plataforma está llevada por community manager y son mensajes institucionalizados. Hay que ir más allá. Pedro Sánchez dice tal pero, ¿y qué más?".

Él no siente esa presión por convertirse en viral que puede obsesionar a las nuevas generaciones de periodistas. "Uno siempre busca que los demás le hagan caso pero no hay que confundir eso con el sensacionalismo y querer llamar la atención a toda consta. Además, reconozco que por educación y recorrido soy más analógico. Estamos en una vorágine de competencia en la que si no destacas en algo parece que no eres nadie, no eres relevante... Entiendo querer hacerse viral por una buena entrevista o por ser el primero en dar una noticia que tenga calado, pero por el amarillismo no. Todos somos consumidores y vemos si que el titular que nos presentan no tiene que ver con la noticia o luego está vacía de contenido al final no aporta nada ni a ti como periodista, ni al medio, ni al que la consume".

El presente no es ni mejor ni peor que cualquier tiempo pasado, pero siempre hay cosas que se recuerdan con cariño de los comienzo cuando se vuelve la vista atrás tras cuatro décadas. "Al principio había más tiempo de radio local y los equipos eran más numerosos, lo que podía pasar en cualquier redacción. Al haber más gente había más producción propia y más cercanía a tu territorio. Ahora parece que las cadenas se han dado cuenta que esa cercanía no se puede olvidar. Hubo un tiempo en el que parecía que todo lo tenía que copar la gran estrella y eso se ha revertido un poco. Volvemos a estar más cerca, a lo local".