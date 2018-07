Kenny Garret abre hoy Jazz en el Lago

El programa de hoy se cerrará con la actuación de The Jump Club, una banda granadina integrada por antiguos miembros de Potato Head Jazz Band con amplia trayectoria en la escena del jazz y entusiastas del swing, uno de los géneros musicales más populares que vivió su época dorada en los años 30. La banda está formada por Charo Sánchez, Patricio Caparrós, Dani Anarte, Jaime Párrizas, Andrew Lynch y Morten Jespersen. Su propuesta es una invitación al público para bailar diversos estilos que se popularizaron en Estados Unidos durante los años 20 y 30 del siglo pasado.

Atesora una trayectoria profesional de 30 años coronada de éxitos, entre ellos el Grammy al mejor álbum de jazz instrumental en 2010 por un disco en directo junto a Corea, McLaughlin, Christian McBride y Vinnie Colaiuta. En las dos últimas décadas ha evolucionado como compositor y líder de su propia banda. Su último trabajo es el disco que lleva por título Do your dance .

Sergio Pamies y Claire Martin, en la noche del sábado

La velada de mañana está protagonizada por el pianista, compositor y arreglista granadino Sergio Pamies, al que la crítica ha reconocido su talento para fusionar el lenguaje tradicional del jazz y el flamenco; y la cantante Claire Martin, una de las mejores vocalistas femeninas del jazz británico. La prestigiosa revista Jazz Times situó a Claire Martin entre las 4 o 5 mejores vocalistas femeninas de jazz. La artista británica cuenta con una carrera de más de 30 años en la que destacan hitos como el de haber ganado los Jazz British Awards en siete ocasiones. Pamies clausurará el Festival con su último trabajo What Brought You Here?, un disco más jazzístico que los anteriores donde aparca su afición por el flamenco.