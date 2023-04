'Lágrimas pa otro día', Dellafuente libera su nuevo disco

Dellafuente lo ha vuelto a hacer. El artista de Armilla anunciaba, como ya es habitual en él, sin demasiado 'bombo', la publicación este viernes de su nuevo álbum, Lágrimas pa otro día, que encaja perfectamente con la clásica descripción que el artista hace de sus canciones: música folclórica atemporal.

Este es el primer proyecto del músico tras reunir a más de 20.000 personas durante tres conciertos consecutivos en diciembre, celebrados en el Palacio de Deportes. Esos shows simbolizaron el regreso a los escenarios tras unos años apartado casi al 100% del foco mediático y mucho más enfocado en la creación de música.

Como tiene acostumbrado a su público, este último par de semanas Dellafuente publicaba algunos tweets dejando pistas sobre las canciones, de las cuales ya teníamos tres adelantos: Sharila, Ni soy santo y 3 caras. Además, contaba alguna información a modo de promoción, que ya hacían ver que este proyecto iba a tener un aire diferente a los previos.

8 temas son un álbum y llega el 27/04/23 Lágrimas pa otro díaaa pic.twitter.com/jqgAuT79Rh — DELLAFUENTE ۞ (@Dellafuente_) April 20, 2023

Durante estos días, una furgoneta personalizada con fotos del artista, el nombre del álbum y Mi chino (apodo del artista) serigrafiado arriba de la luna, recorría las calles de Madrid pregonando, como si fuera un vendedor ambulante, la nueva música de Dellafuente, y vendiendo en la calle su merchandising. No eran solo camisetas, se podían encontrar pegatinas, llaveros o CDs y hasta melones para aquellos curiosos y/o seguidores que se acercaban al vehículo. Sin duda una forma de promocionar que no se había visto antes.

Música folclórica atemporal

Lágrimas pa otro día es un EP de ocho temas donde comparten espacio géneros de toda la vida como el bolero, corridos tumbados, bossa, salsa, reggae o bachata, que entran en colisión con sus raíces andaluzas para crear un proyecto global, fresco y entretenido que suena a muchos lugares distintos.

Un disco con una extensión de poco más de veinte minutos que ha agrandado aún más el abanico musical del artista granadino, cuya tendencia en sus últimos proyectos es la de experimentar, y alejarse de la música comercial para probar con otros sonidos, herramientas y géneros.

Este nuevo proyecto es uno de los discos más innovadores de su trayectoria, ya que se embarca en un viaje sonoro por distintos lugares del mundo como México, Cuba, Jamaica y, por supuesto, España y Andalucía, para explorar nuevas referencias que lo alejan de la producción más urbana y electrónica con la que ha conseguido construir su carrera.

Cuando la cosa no me va buena, 3 Caras, El camino, Ni soy santo, Carameloraro, Sharila, No te lo niego, ma dolío y Pa llorar son los nombres de las ocho canciones del disco, que cuenta con la colaboración del inseparable amigo del artista, Antonio Narváez, y otros productores y artistas más jóvenes que ya tienen su propio recorrido, como Rusowsky, Ralphie Choo, Dinamarca, Vatocholo o Ané Carrasco, joyas de la escena emergente internacional.

Por suerte para su ejército de fans, que el granadino esté entrando de nuevo en una dinámica más activa en cuanto a lanzamientos musicales es una enorme alegría. El granadino es uno de los artistas más populares de España a pesar de su intención de no pronunciarse fuera de lo estrictamente musical. Y es que como el mismo dice, "Lágrimas pa otro día ya es libre".