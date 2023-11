Laura Fernández y Ángel Olgoso debaten sobre lo fantástico en la literatura en Granada

El Centro Andaluz de las Letras en el programa Conversaciones en el Centro, organiza el encuentro de la escritora Laura Fernández y el autor Ángel Olgoso para hablar de lo fantástico en la literatura, a partir del último libro de la artista, Damas, caballeros y planetas, el día 28 de noviembre a las 19:30 horas en la sede de las bibliotecas Pública Provincial y de Andalucía.

La obra recoge relatos que podrían llamarse "cuentos escogidos", y si algo tienen en común es que no son de este planeta. Pues están ambientados en absurdos rincones de la galaxia. Con un humor y una imaginación que no se detienen ante nada ni nadie, Fernández reinventa el mundo desde otros infinitos mundos poblados por famosos detectives mutantes, periodistas fantasma, dinosaurios oficinistas que hablan más de la cuenta, limoneros que no son exactamente lo que parecen y habitantes de otros planetas que podrían habitar perfectamente éste.

Las novelas en miniatura dan cuenta del exuberante universo que Fernández ha ido creando y expandiendo a lo largo de quince años. Además de los cuentos que han sido editados previamente en todo tipo de pequeñas publicaciones y antologías Damas, caballeros y planetas incluye un prólogo y otros textos adicionales de la propia autora, así como una nouvelle y un relato inédito.

Galardonada con los premios de narrativa El Ojo Crítico, Las Librerías Recomiendan, Finestres y Kelvin 505 por La Señora Potter no es exactamente Santa Claus, regresa una de las autoras más audaces, brillantes, singulares y talentosas de nuestro panorama literario.

Laura Fernández es autora de seis novelas: Bienenidos a Welcome (Elipsis, 2008), Wendolin Kramer (Seix Barral, 2011), La Chica Zombie (Seix Barral, 2013), El Show de Grossman (Aristas Martínez, 2013), Connerland (Literatura Random House, 2017) y La señora Potter no es exactamente Santa Claus (Literatura Random House, 2021), galardonada con el premio El Ojo Crítico de Narrativa 2021. También es periodista y crítica literaria y musical. Tiene dos hijos y un montón de libros de Philip K. Dick.

Ángel Olgoso es uno de los autores de referencia del relato en castellano. Ha publicado los libros de relatos Los días subterráneos, La hélice entre los sargazos, Nubes de piedra, Granada año 2039 y otros relatos, El vuelo del pájaro elefante, Los demonios del lugar (Libro del Año 2007 según La Clave y Literaturas.com y finalista del XIV Premio Andalucía de la Crítica), Astrolabio, La máquina de languidecer (Premio Sintagma 2009), Los líquenes del sueño. Relatos 1980-1995 (finalista del XVII Premio Andalucía de la Crítica), Cuando fui jaguar (Bestiario en edición artesanal de J. J. Beeme), Racconti abissali, Las frutas de la luna (XX Premio Andalucía de la Crítica), Almanaque de asombros, Las uñas de la luz y Breviario negro (finalista XII Premio Setenil 2015 al Mejor Libro de Relatos Publicado en España).