Lemon Rock celebra cuatro años de vida a todo ritmo

El Lemon Rock celebrará este jueves cuatro años de vida con un concierto muy especial -a las 22:00-. En él participará el Coro de Cámara de Granada; el actor Víctor Burgos; el baterista Roberto Escudero; el pianista y arreglista Chano Robles; el compositor David Montañés; y el cantante Antonio Arias.

El repertorio, elegido para la ocasión contará de algunas sorpresas, obras que ya interpretó el Coro en la gran boda de Eric y Guille; en el Festival Granada Noir con el fabuloso espectáculo Bandas Monólogas de Víctor Burgos; en el reciente Sulayr Festival y el estreno de las maravillosas Bodas alquímicas de Montañes. La guinda al pastel la pondrán algunos temas del nuevo disco de Lagartija Nick, Los cielos cabizbajos.

Con motivo del directo charlamos con Vicente de Luna Ruiz, uno de los responsables del espacio en Calle Montalbán. En la conversación, De Luna Ruiz dice que estos cuatro años han parecido 15 por la intensidad de los mismos y del proyecto, pero están "muy contentos".

Le pregunto por su visión del cuarto aniversario, a lo que responde que están teniendo una respuesta magnífica de público y de acogida entre los artistas que invitan, destaca a Mike Sánchez (lider de los Big Town Playboys de Londres), Alex Cooper, la sesión que pinchará Diego RJ, legendario creador y director de El Sótano de Radio 3, Mambo Jambo, Crudo Pimento. "Siempre buscamos eso sí una calidad de diez sobre diez, siempre respetando al artista pero con un nivel altísimo", destaca.

No podemos olvidar que Lemon Rock está rodeado de salas míticas en la escena musical como Planta Baja, La Tertulia, Rockanrolla. ¿Qué relaciones de vecindad tienen? "Siempre he vivido la noche con intensidad y muy ligado a la música, ya era pionero en el Sugar Pop programando artistas, y conciertos, además soy asiduo, cliente y disfrutador de estos otros locales, y entre todos puedo decir que se ha revitalizado la escena granadina. Hace un tiempo pasó un bache. Ahora en cambio es una alegría porque hay muchos grupos. Estamos de nuevo en el momento de que Granada sea la pequeña Seattle de la música española, eso sí, ojalá sea para que haya una línea continua de buenas actividades y calidad, que no sean modas", reflexiona.

De Luna Ruiz explica que las bandas que tocan en Lemon se hospedan también allí. "Se da una mezcla de edades, públicos y de conceptos. Les llama la atención lo de tocar con el público tan cerca. Les impresiona", declara. En este aspecto la labor de Carmen Caravantes Belmonte es una garantía para saber que el sonido está más que cuidado, unido a la compra de todo un equipo nuevo de sonidos desde hace un año. "ver contentos a Toy, Lapido, etc con el sonido es muy reconfortante", recalca.

"Sin ayuda pública y todo en soledad, con cantidad de gastos es muy complejo, por ejemplo si no está lleno el Lemon, los números no salen. Pero estamos muy satisfechos por ver bandas como The Posies, Lagartija Nick o las que siempre han sido mis bandas favoritas, pues no tiene precio, al final todo lo mueve el corazón que le pones a todo y hacer las cosas con alma, pero que es complejo y complicado, innegable", reconoce.

Lemon Rock colabora con el Festival de Jazz y con el Instituto Andaluz de Astrofísca, entre otras instituciones. Además, muchos domingos tienen en marcha el ciclo Lemon Clasical. "Estamos con temas de música clásica, moda, con Paloma Almagro, con microteatros, con la UGR y muchas charlas sobre ciencia . Además tenemosmil proyectos más", explica uno de los responsables de la sala, que adelante que "va a ser un año impresionante en el Lemon Rock".

¿Un deseo? "Que podamos seguir trabajando, que ojalá tengamos más apoyo los pequeños empresarios, y que nos dejen, que no nos pongan trabas, y seguir a este nivel y con todas las ganas e ilusión en el año que va a venir y nos va traer unos nombres tremendos. Somos un gran equipo tanto mis hermanos, como la gente de recepción, cocina, limpieza, sala, deseo seguir mejorando y creando un gran equipo y seguir ilusionados e ilusionando", se despide.