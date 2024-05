El libro del rodaje de 'Segundo Premio', la película sobre Los Planetas, llega a las librerías

El escritor y poeta Alejandro Simón Partal presenta La Planta Baja: Diario de rodaje, una obra que ofrece una mirada íntima y personal sobre la filmación de Segundo Premio, la película dirigida por Isaki Lacuesta e inspirada en el icónico grupo indie español Los Planetas. Este libro, que será publicado por Plaza & Janés el próximo 6 de junio 2024 en un renovada edición revisada y perfeccionada con información adicional en formato tapa dura y eBook, se aleja de ser una simple crónica del rodaje para convertirse en una exploración profunda de la experiencia personal del autor.

Alejandro Simón Partal, nacido en Estepona en 1983, es un escritor, poeta y profesor reconocido por sus cinco poemarios premiados, incluyendo La parcela, que obtuvo el Premio Cálamo Otra Mirada. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, colabora habitualmente en publicaciones como El País y el Diario de Sevilla. En La Planta Baja, Partal ofrece una obra profundamente humana y sin tapujos, desnudando su alma y capturando la esencia de su experiencia en el rodaje de Segundo Premio.

Un proyecto a raíz de otro

"Este no es un libro sobre la película de Los Planetas. Tampoco es un libro sobre la leyenda del grupo. Este diario recorta una vida, un rodaje, que aspira a crear mundo a partir de esos días", afirma Simón Partal. Al igual que Segundo Premio no es solo una película sobre Los Planetas, La Planta Baja no es solo un diario de rodaje. Es una narración que va más allá, capturando la esencia de una vivencia única y transformadora.

La idea de escribir este diario surgió tras una conversación con el cineasta Jonás Trueba, quien inicialmente formó parte del proyecto. En ese momento, Simón Partal vivía en la República Checa y vio en este libro una oportunidad para, como él mismo denomina, un "proceso sanador". El desarrollo de La Planta Baja se llevó a cabo principalmente en Granada, la ciudad natal de Los Planetas, aunque también incluye experiencias en otros lugares significativos como Nueva York, donde el autor se encontraba para un rodaje pospuesto.

Los Planetas, liderados por Juan Ramón Rodríguez (Jota), surgieron en la vibrante escena musical granadina de los años 90, alcanzando la cima del rock indie nacional con su álbum Una semana en el motor de un autobús. A lo largo de su carrera, han influido profundamente en la música pop-rock española, explorando diversos géneros y colaborando con artistas contemporáneos de diversas estilos musicales, desde su propio género pasando por iconos de la cultura urbana como Yung Beef.

Un diario público

El diario, con un preámbulo escrito desde Ostrava y Málaga, sumerge al lector en la cotidianidad del autor durante su estancia en Nueva York, donde se encontraba para un rodaje pospuesto, y su posterior paso por las calles de Granada, donde se desarrolló gran parte de la producción. La narrativa evoluciona desde una perspectiva cinematográfica hasta convertirse en un relato profundamente personal.

Simón Partal describe su experiencia diaria en el set, interactuando con actores, figurantes, directores, productores y músicos, y reflejando una gama de emociones que incluyen placer, dolor, amor, humor y tragedia. La obra está llena de notas personales, recetas, rutas y bocetos de poemas, creando una rica tapicería de su vida durante esos meses. "En esos meses de escritura diaria tengo la sensación de que no hice otra cosa que pedir amor. Cuando en lo que escribes importa el día, es decir, la fecha, el momento, cuando la mañana es la que dicta, la única perspectiva posible es la muerte, su excremento. Todo diario se escribe desde el afán de vivir, desde esa muerte", comenta el autor, subrayando la profundidad emocional y existencial de su obra.

El rodaje de Segundo Premio, se situó en distinto lugares de la ciudad, como del Campo del Príncipe o el Sacromonte, y estuvo marcado por numerosos desafíos y contratiempos, reflejando una producción en constante riesgo de desmoronarse. La filmación continuó en lugares emblemáticos como la sala Planta Baja y diversas localizaciones en el cinturón de Granada. Esta película, que toma su nombre de una de las canciones más conocidas de Los Planetas, busca capturar la esencia de la Granada de finales de los 90.

Tanto Alejandro Simón Partal como el grupo Los Planetas en conjunto han demostrado que su creatividad y su capacidad multidisciplinar ha posibilitado la mixtificación de múltiples doctrinas artísticas para llevar a cabo un proyecto creativo capaz de abordar la música, el cine y la literatura. La seria involucración en dichos procesos y su éxito exponen un nuevo modo de entender el arte y la cultura, ofreciendo al público una cantidad de contenido que amplía el universo previamente construido por los músicos y la posibilidad de, junto a ellos, lanzarse al imaginario construido y disfrutar de una experiencia inmersiva y única para los amantes de la música.