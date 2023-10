Lichis: "Lamenté llevar tantos años sin contacto con María Jiménez, soy pésimo como amigo"

La imagen de Miguel Ángel Hernando Trillo, más conocido por Lichis, estará para muchos vinculada a un recuerdo: rumbeándole a María Jiménez en aquel famoso tema 'La lista de la compra'. Han pasado más de dos décadas de aquel hit de la cantante sevillana con La Cabra Mecánica, el grupo que lideraba el músico barcelonés y que permaneció activo con distintos músicos hasta 2010. La formación se disolvió pero sus muchos seguidores siguieron tarareando sus pegadizas canciones de pop rock y rumba catalana. Ahora les han dado una nueva oportunidad con una gira de reencuentro y despedida con la llegan este viernes a la Industrial Copera.

-¿Qué sintió cuando se enteró de la muerte de María Jiménez?

-Sentí muchísimo su pérdida y celebré muchísimo su legado. Lamenté llevar tantos años sin contacto con ella, soy pésimo como amigo. Sé que ella sabía de mis cosas y mis circunstancias y estoy seguro de que su inmenso corazón pasó por alto la distancia. Disfruté desde lejos de su renovado éxito después de nuestra canción, ese era mi lugar sin duda.

-A usted mismo le pegó un susto el corazón hace poco más de un año. ¿Su vida tiene un antes y un después?

-Llevaba muchos años aguantando fuertes presiones en mi vida. También extenuantes jornadas de trabajo en el estudio que compaginaba con actuaciones constantes. Mi compromiso como padre, etc. He puesto todo, y digo todo, en mi carrera en solitario. Además, desde la independencia, y no soy ya un chaval precisamente. No es que me tome la vida de otra manera, es la vida la que reclama su tiempo si tú no sé lo das.

-La Cabra Mecánica se separó en 2009 y se volvió a unir en 2022 para celebrar los 25 años del disco más popular, Vestidos de domingo. ¿Es su despedida definitiva?

-He cambiado en lo personal, de la noche al día en algunos aspectos, y me he reafirmado en el amor por mi trabajo por encima de todo lo demás. Mi proyecto más conocido es La Cabra, su presencia en mi vida es casi anecdótica al lado de la cantidad de proyectos y trabajo fuera del foco del gran público.

-Esta es la primera vez que Vestidos de domingo estará disponible en vinilo y que también se enmarca en ese adiós de la banda, una gira que han llamado: L.C.M. 1997. ¿Cómo ha cambiado Lichis en este cuarto de siglo?

-En mi caso la vida ha seguido con intensidad, en lo malo y en lo bueno. Mis últimos 12 años han sido determinantes, he conseguido evolucionar hasta estar en mi mejor momento personal, creativo, y profesional.

-Hay una fiebre de ‘revival’ que parece que está vinculada a esa tendencia que usted resumen en una frase: “Como si la vida sólo tuviese sentido hasta los 30". ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa?

-No pretendo engañarme, ni engañar a nadie, al afirmar que todo lo que hago o he hecho sea impecable o defendible a carta cabal.

-¿Por qué tantos músicos se convierten también en productores con los años? ¿Es una evolución natural o casual?

-En mi caso era una necesidad de desarrollo y una forma de seguir aprendiendo y mejorando.

-La etapa de La pandilla voladora, junto a Albert Pla, Muchachito Bombo Infierno, El Canijo de Jerez, Los Delinqüentes o Tomasito, ¿fue la etapa más divertida de su carrera?

-Fue divertido y estimulante estar al lado de gente con tanto talento. Quedó en el recuerdo de la gente el fiesteo. Lo pasé muy bien, pero no repetiría ni loco.

-¿Cualquier tiempo pasado fue mejor o la etapa más feliz de su vida es ahora, en esta gira de despedida a los 53 años?

-Esta gira es otra cosa más que añadir y supongo que la disfruto porque llega en este momento concreto. Disfruto de mis hijos, de las horas estudiando otros instrumentos, de mis actuaciones como Lichis & Due Country Cavalieri, tengo más proyectos en mente. No me puedo quejar, la verdad.