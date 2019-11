Linier Discos, el espíritu del hardcore de Washington DC pervive en Granada

En un callejón a espaldas de San Juan de Dios, se mantiene viva la llama del hardcore de Washington DC con todo lo que ello conlleva de aquel movimiento enérgico, solidario y en el que siempre ha mandado la autenticidad, esa palabra tan sobada y que en realidad es tan difícil de encontrar en estos días aunque se abuse de ella. Se trata de Linier Discos, el brazo armado más hardcore de The Bordeline Music, un trasunto a la granadina del mítico sello Dischord Records que crearon Ian MacKaye (lo conocerán de mil bandas y proyectos como Fugazi y Minor Threat) y Jeff Nelson (batería de Minor Threat) para autoeditarse en un principio y luego para dar salida a bandas con un espíritu independiente –otra palabra desvirtuada pero que en este sentido cobra vida– de punk, hardcore, indie, emo o rock que se enmarcaran en ese ideal alternativo, alternativo de verdad.

Toda ese combo, con el aliciente local, se junta este viernes en el Boogaclub con la Linier Party Fest, que reunirá a partir de las 21:30 horas a todos los hijos legítimos de los míticos Maine (Varaverde, Bisagra, Ysucklove y Alondra Galopa) con el madrileño Isasa (miembro de la que fuera banda de culto nacional A Room with a View) como invitado de excepción en este encuentro de amigos y conocidos de una escena que sigue manteniendo la explosión de los noventa, aunque la edad no permita tanta contorsión.

"En principio el sello surgió como una forma de darle salida de proyectos personales y de gente muy cercana, músicos muy amigos, para darle salida al mercado sin que haya nada de mercadeo". El que habla es el músico Juan Antonio Salinas, el alma de Linier Discos que en este caso desliga este sello de su trabajo en Borderline, una empresa granadina puntera de la industria musical con más de 15 años, para invertir todo el tiempo que puede en el do it yourself de su sello: "Aquí tampoco hay una inversión, aquí son ganas todo", recalca Salinas, un histórico de la escena local que mañana se subirá con su guitarra en los turnos de Alondra Galopa y Varaverde.

A lo Ian MacKaye montó Linier en 2012 para autoeditar el primer disco de Alondra Galopa y el segundo de Varaverde, el grupo que revivió a Maine cantando en español muchos años después y que ahora sólo se junta para directos.

En este "refugio" a lo Dischord ha reunido a los "colegas", dos de sus palabras más repetidas en su discurso para explicar lo que es Linier, un sello que cumple la ley del hardcore del DC de entradas a precios baratos, económicos de verdad y ofreciendo muchas bandas.

Aviso a navegantes y nostálgicos, hay una posibilidad de que Maine vuelva en 2020 por el 20 aniversario de Motor Home con un concierto en Málaga en Granada. Sea en el sitio que sea, seguro que hay muchos colegas del hardcore.