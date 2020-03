Lola Índigo y Pablo Heras-Casado, unidos por la cultura tras la última polémica de Vox

No es la primera ni la última vez. En plena crisis del coronavirus, Vox ha sembrado de nuevo la polémica en redes. El partido de Santiago Abascal afirmó ayer en un desafortunado tuit que "España puede vivir sin sus titiriteros, pero no sin sus agricultores y ganaderos". La formación de ultraderecha acompañó el comentario con un fotomontaje donde aparecen Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Eduardo Casanova y un hombre en un tractor junto al siguiente texto: "A lo mejor ahora los españoles se dan cuenta de que podemos vivir sin los titiriteros, pero no sin nuestros agricultores y ganaderos".

Paco León, Anabel Alonso y Ana Milán han sido algunos de los artistas que han respondido al tuit. Lola Índigo, la cantante de Huétor Tajar, no ha tardado mucho en cargar contra el partido de derechas: "En un mundo sin cultura y sin arte todos serian tan grises y desalmados como vosotros". El comentario de la exconcursante en Operación Triunfo 2017 acumula casi 6.000 retuits y más de 25.000 me gusta. "Gracias a esos "titiriteros" como nos llamáis estos días hemos tenido luz y alegrías en nuestras casas, sentirnos conectados a través de la música, disfrutar películas que antes no teníamos tiempo de ver", ha dicho Mimi en referencia a la cultura y ocio que muchos están consumiendo estos días de encierro.

en un mundo sin CULTURA y sin ARTE todos serian tan grises y desalmados como vosotros https://t.co/T2aRXfdNlZ — Lola Indigo (🏡 en casa) (@lolaindigomusic) March 23, 2020

En la ultima crisis (la de 2008), la granadina tuvo que marcharse de España para ganarse la vida y ayudar a su familia. "Me parte el alma y me muero de tristeza de saber que aun queda gente que piensa que somos prescindibles. Nosotros alimentamos el alma que también es importante", ha señalado la granadina, que ha animado a sus compañeros de profesión con "saldremos de esta".

"Da vergüenza ajena"

El director de orquesta Pablo Heras-Casado también se ha sumado a la ola de comentarios en contra de la formación de ultraderecha. "¿Por qué hacéis esto Vox? Da vergüenza ajena leer tanta violencia gratuita en estos tiempos. Los "titiriteros" estamos estos días llenando las casas de música, poesía y cine. Acompañando en la soledad", ha destacado el granadino, "otro "titiritero", hijo de campesinos y policías" que ha deseado "salud a todos".