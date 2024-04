Lola Índigo estrena este lunes su documental, un canto a las raíces con Granada como base

Un canto a sus raíces más personales, con Granada como base, y que además alimenta su relato como artista de masas, eso es GRX, el documental que Movistar Plus+ estrena este lunes con Lola Índigo como protagonista a menos de un año de su concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La excusa de la grabación del EP del mismo título que lanzó en febrero sirve como trasfondo de esta producción de Universal Music Spain y GTS con Dada Films & Entertainment para que Mimi Doblas (Madrid, 1992) comparta reflexiones íntimas, como el síndrome del impostor que padeció al inicio de su carrera y cómo lo superó. "Me pasé el primer año de carrera pensando que la gente me odiaba, que pensaban que no tenía que estar ahí y que no me lo merecía. Fue en la pandemia cuando eché tanto de menos el escenario, cuando lo había odiado tanto, que pensé: "Me he partido el lomo para estar y aquí y ahora que estoy, ¿no lo voy a disfrutar?", confiesa.

Granada

La artista, que en marzo celebrará ante más de 53.000 personas su debut en el estadio Santiago Bernabéu, concluyó entonces: "El escenario es mi sitio". Comenta también cómo a raíz del tirón de sus primeros éxitos, desde Ya no quiero ná en 2018, la idea de que tenía que "aprovechar el tirón" le llevó a "una rutina loca" en la que se sentía "consumida". La enfermedad de su abuela, su "alma gemela", fue la que le hizo despertar y empezar a disfrutar de las cosas de verdad. A ella, que falleció sin haber podido verla nunca en vivo en uno de sus conciertos, va dedicado GRX. "Sentía que en Granada también se pueden hacer cosas y que me gustaban incluso más", comenta en este documental dirigido por DelasChuches y Raúl Santos sobre lo que le llevó a grabar su último disco, que se edita este lunes en formato vinilo.

El título hace referencia a la imagen de marca con la que desde 2020 se publicita esta ciudad y es un regalo que se hace la propia Lola Índigo para rendir homenaje a la región en la que se crió, "superpionera y muy rica en artistas increíbles", algunos de los cuales trabajaron con ella en el EP. La Zowi, Saiko, Dellafuente, La Plazuela, Pepe y Vizio, Maka... El germen de varias de esas colaboraciones en un estudio de Granada rodeado de olivos quedan al desnudo en la primera parte del documental, mientras que la segunda se centra en el espectacular final de su anterior gira, El Dragón, en la ciudad de La Alhambra