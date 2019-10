Lola Índigo busca su primer premio MTV

Lola Índigo ha pasado de ser el 'patito feo' de Operación Triunfo a ocupar el número uno en las listas de éxitos varias veces en el último año. Y lo ha hecho gracias a canciones tan pegadizas como Ya no quiero ná, Mujer bruja, Maldición y Lola Bunny. La cantante granadina busca ahora ganar su primer premio MTV. La artista está nominada a mejor artista española en los premios europeos por su primer trabajo, titulado Akelarre.

La extriunfita compite en la categoría con Amaral, la banda formada por Eva Amaral y Juan Aguirre, que publicó hace un mes su nuevo disco Salto al color; la cantante malagueña afincada en Granada Anni B Sweet, que defiende su título con el álbum Universo por estrenar; Beret, el grupo de pop liderado por Francisco Javier Álvarez Beret, que lanzará Prisma el próximo 25 de octubre; y la banda de moda en este país -y la que más conciertos ha dado este verano según la plataforma Wegow-: Carolina Durante.

Con posibilidad de premio en siete cateogrías, Ariana Grande podría convertirse en la gran triunfadora de la próxima ceremonia de los European Music Awards 2019 de MTV, que serán entregados en una gran gala el 3 de noviembre en Sevilla. La lista facilitada por la cadena musical por antonomasia le otorga a esta intérprete el mayor número de nominaciones, una por delante de Shawn Mendes, Billie Eilish y Lil Nas X y dos por delante del colombiano J Balvin.

No habrá que perder de vista tampoco las opciones de Lizzo y Taylor Swift, las cuales competirán por hasta cuatro premios europeos de MTV. La artista es, con ME! junto a Brandon Urie, una de las grandes rivales de Con altura, de la española Rosalía y J Balvin, para hacerse con el galardón al mejor vídeo, por el que también pugnarán Thank u next de Grande, Bad guy de Billie Eilish y Old Town Road (remix) de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

De nuevo Ariana Grande, J Balvin y Taylor Swift se las verán con Shawn Mendes y Miley Cyrus por el premio a mejor artista, mientras que el de figura revelación podría recaer en Ava Max, Billie Eilish, Lewis Capaldi, Lil Nas X, Lizzo o Mabel.

Cabe destacar asimismo la pugna por la mejor canción, con los contendientes 7 rings (Ariana Grande), Bad Guy (Billie Eilish), Old Town Road (Lil Nas X), "Sunflower" (Post Malone con Swae Lee) y Señorita (Shawn Mendes y Camila Cabello).

Las votaciones están ya abiertas en la web oficial de los EMA desde hoy ya hasta el 2 de noviembre a última hora.