Heterodoxo, revolucionario y transgresor –según los entendidos– Miguel Vargas Jiménez, conocido en el mundo flamenco como Bambino, fue cuestionado por los ortodoxos del cante que no acababan de admitirlo, y aunque nunca entró en las listas de éxitos sus canciones misteriosamente se hicieron populares. Veinte años después de su muerte sus temas siguen vivos y llegan de la mano de otro artista, Manuel Lombo, al escenario del Palacio de Congresos de Granada este sábado a las 21:00 horas. Se trata del espectáculo: Lombo x Bambino. Dos conciertos en uno. La cita musical rescata la esencia de un tiempo –los sesenta y setenta flamencos– en formato acústico sin grandes arreglos orquestales, un par de guitarras, y donde probablemente no falten los bongos, el repiqueteo de palmas y los jaleos, tan propios del artista, que casi sin saberlo creo escuela. Alegría y ritmo también están garantizados en esta gira que hace parada en Granada y retoma algunos de los grandes éxitos de Bambino como No me des guerra, Mi amor es mío, y otras joyas menos conocidas quizás como Háblame o La luz de tus ojos grises. Un proyecto cargado de respeto y amor de Manuel a Miguel.

–La gira acústica 'Lombo x Bambino' que llega a Granada el sábado lleva dos años cosechando éxitos, después de este tiempo sigue rodando y atrayendo al público, es buen síntoma...

–Cierto. Estamos muy contentos. Este proyecto nació casi de una casualidad, en un principio sería solamente un concierto, que derivó en dos, y después, en un disco, y del disco salió esta gira... Así que estamos más que felices. Llevamos dos años con este espectáculo y es una alegría no solamente para mí sino para todo el equipo que lo hacemos posible.

–Y después de un disco y tantos conciertos ¿Qué podría decir que hay de Bambino en usted?

–Hay una parte muy importante de él en mí. Habría que remontarse a mis 16 años, que fue cuando empecé a escuchar la música de Miguel Vargas Jiménez, desde entonces me ha acompañado siempre. De hecho, en mi primer proyecto discográfico grabé una canción –La experiencia de la vida– del último álbum que él editó. Para mí hacer este trabajo ha sido algo natural, y fácil, entre comillas, porque su música me lleva acompañado toda la vida, por lo que ilusión y ganas no me han faltado en este proyecto.

–En más de una ocasión ha afirmando usted esa admiración y respeto hacia Miguel Vargas Jiménez 'Bambino'. La misma que le ha hecho asegurar que esta gira “no es un homenaje”...

–Sí, Miguel es un artista muy reconocido, de hecho, 20 años después de su muerte la gente se sabe sus canciones. Eso significa mucho. Cuando nació este proyecto, yo no quería imitar ni abanderar la figura de Miguel, simplemente decía: “Voy a hacer las canciones de Miguel, con las que tanto disfruto y tanto me hacen soñar”, sin ninguna otra pretensión, sin intentar nada más que cantar sus canciones.

–Pero sí que se podría decir que esta gira es un modo de mantener vivo su arte...

–Exactamente. Es curioso, este espectáculo se ha encajado en varios festivales flamencos como la Unión en Murcia o la Suma Flamenca de Madrid, algo que me ha llenado de alegría por la figura de Miguel porque siempre fue muy cuestionado si era flamenco o no, y el hecho de que Lombo x Bambino haya estado en festivales de este género dice mucho.

–¿Y cómo se siente usted con este género?

–Bastante cómodo. De hecho, el próximo disco puede que vaya en este estilo.

–Premio Tamborilero 2019, la gira de 'Lombo x Bambino', el disco 'Cien por cien, Rocío' y la presentación en Málaga del espectáculo 'P’alante y p’atras'... ha sido un año bastante bueno ¿Cómo está Manuel Lombo profesionalmente hablando?

–Cierto, este año he estado un poquito sobrepasado por la cantidad de proyectos que he llevado adelante. La grabación del disco de sevillanas Cien por cien, Rocío pensé que iba a ser más llevadera, pero ha sido un trabajo de producción brutal. Además de Lombo x Bambino, la presentación de P’alante y p’atras... Más que volumen de trabajo era la cantidad de cosas que estaba haciendo y diferentes registros, lo que en más de una ocasión lo complicado es centrar la cabeza. Compadezco a los cantantes líricos de ópera, un día en alemán, otro en italiano, cambiar de personajes... durante este año he sufrido ese caos. Pero contento. Un año bastante movido.

–¿Algún proyecto nuevo entre manos?

–En un futuro próximo tengo que plantearme un disco nuevo, porque ya llevamos dos años de gira y Cien por cien, Rocío, es algo más testimonial, con el que no estoy girando.. es un fondo de catálogo musical que en cualquier momento como en los villancicos puedo rescatar pero estoy pensando en algo más discográfico.

–¿Qué puede esperar el público de Granada de este concierto?

–Es un concierto acústico, no es el gran formato con todos los músicos, por lo que realmente es a pecho descubierto. La música de Bambino me exige bastante vocalmente y al estar con tan pocos instrumentos voy a todo puño. Un concierto en el que hay mucha entrega.

–Si le digo flamenco, ¿qué me dice?

–Respeto absoluto.