Lorca, la muerte de Mufasa o el acelerador de partículas: las mejores dosis de conocimiento se dan cita en Desgranando Ciencia

Quizás a primera vista sea un poco difícil imaginar una posible relación entre el poeta granadino Federico García Lorca, un virus oncolino, el acelerador de partículas -tan nombrado en los últimos meses-, la mejor forma de hacer compost en el espacio o la propia muerte de Mufasa -el padre del Rey León-, pero si hablamos de Granada y uno de los mejores eventos de divulgación científica que hay en la actualidad, la cosa cambia.

Un año más, y ya van nueve ediciones a lo largo de una década, la capital acoge el esperado Desgranando Ciencia, una propuesta muy divertida en la que 75 divulgadores, comunicadores e investigadores de todo el país 'muestran' un pedacito de sus conocimientos a través de todo tipo de historias cargadas de ciencia y curiosidades a las que no se accede normalmente en el día a día, y todo ello haciendo gala de la gran cantera de científicos e investigadores que hay en la ciudad de la Alhambra. Los campos de estudio son extensos, desde agujeros negros en el universo del cerebro infartado, hasta los sesgos y limitaciones cognitivas que tiene el ser humano, pasando por la Inteligencia Artificial, o como Matt Damon en la película Marte enseña a sobrevivir con el cultivo de patatas gracias al compostaje. Y todo esto sin tener que salir del Teatro Isabel La Católica, gracias a la cesión del Ayuntamiento de Granada para llevar la ciencia, que también es cultura, a toda la ciudadanía, la apuesta de Hablando de Ciencia, la Universidad de Granada, el Instituto de Astrofísica de Andalucía o la empresa de comunicación y divulgación científica Laniakea M & C.

Todo esto es posible gracias a un grupo de gente dedicada a la ciencia en diferentes ámbitos de la ciencia, que decidieron juntarse en Granada para montar una jornada de divulgación por el simple hecho de reunirse y poner conocimientos en común, "algo que salió muy bien y decidimos mantenerlo con Desgranando", hasta convertirse en una cita indispensable que reúne a miles de personas, tanto de forma presencial como online, explica el coordinador del evento, Oscar Huertas, que destaca que todo va de la mano de la 'Asociación Hablando de Ciencia', de la que es su presidente, -conformada por 120 miembros de toda España con el objetivo de acercar la ciencia y el pensamiento crítico a la sociedad- y a la que cada año se le fueron sumando nuevos actores hasta llegar a la actualidad.

Este año, sin ir más lejos, el hilo argumental del evento es la relación entre Lorca y la ciencia, como homenaje al 125 aniversario de su nacimiento, con charlas como la del Catedrático de Antropología Física de la UGR, Miguel Botella, sobre que pasaría si hoy en día se encontrasen los restos del poeta granadino; o la de la Doctora en Psicología por la UGR que investiga el bilingüismo y el aprendizaje de idiomas, Marta Rivera, sobre las estrategias más eficaces para adquirir la gramática de forma satisfactoria a la hora de aprender un idioma y que pudo hacer Lorca durante su etapa en Nueva York.

"Intentamos traducir en un lenguaje normal las cosas que hacemos en investigación, es la idea principal que perseguimos con Desgranando, aunque no somos los primeros", expone Huertas. "Lope de Vega siempre decía que como las comedias las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. De aquella frase de hablar en el lenguaje del pueblo es de donde viene un poco la idea, además este año uniendo un poco con Federico García Lorca y con la barraca del teatro que hacían, intentamos llevar la cultura, porque la ciencia es parte de ella, al teatro y a un formato que sea asequible para todo el mundo".

Este año la edición cuenta con un nutrido grupo de personas íntimamente relacionadas con Granada, "tenemos una gran cantera de investigadores y estudiantes que están haciendo su Doctorado, de personas trabajando en el CSIC, en la Universidad o los Hospitales que es maravilloso. Podríamos hacer incluso cuatro eventos con ponentes de máxima calidad sin salir de Granada y no nos quedaríamos sin alguien a quien acudir. Es lo bueno de tener en la capital también una Universidad tan grande que cuenta y forma a gente tan buena", argumenta.

Dos días completos de interesantes charlas -viernes y sábado- que dificultará la decisión de saltarse alguna. De hecho, el propio coordinador del evento lo compara con la típica pregunta de '¿a quién quieres más, a papá o a mamá?', "es evidente que hay charlas más complicadas porque suponen más montaje, pero por destacar alguna están la de Emilio García y Sara Cazzoli, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, una charla teatralizada con una máscara como hilo conductor, es especial por ser de divulgación pero a la vez se mete mucho en la parte estética del teatro; o 'La cristalización de la danza', una conferencia bailada sobre arte y ciencia, es otra forma de mostrar la cultura científica en formato de teatro; creo que esas podrían ser destacables, aunque todas merecen la pena por su propio peso".

Como ponentes más destacados en el ámbito nacional, se podrá disfrutar de las intervenciones del dietista-nutricionista Aitor Sánchez -divulgador en Mi Dieta Cojea-, la humorista Raquel Sastre o el biotecnólogo y divulgador Ricardo Moure -colaborador en el programa de TVE2 Órbita Laika y miembro del colectivo Big Van Ciencia-, entre otros.

Al hilo, invita a todas personas que tengan curiosidad por el tema, "si conseguimos inculcar en alguien que le gusten las carreras de Ciencias y que estudien algo relacionado, será estupendo, pero el principal objetivo que perseguimos es que la gente no rechace la ciencia, que no digan eso de yo es que soy de Letras y de esto no sé, muchas veces crea rechazo porque se ve algo difícil y complicado, que es algo que solo hace la gente muy lista y no es así, yo mismo no sería capaz de aprenderme la Constitución española como alguien de Derecho no es capaz de aprenderse la tabla periódica, pero todos los conocimientos son aplicados en sus sentidos y todos tienen su parte. Nos conformamos con que no se deje de vacunar a los niños, ni digan cosas como que la Tierra es plana, nos damos por satisfechos".

Desgranando Ciencia está organizado por Hablando de Ciencia y la empresa Laniakea M & C, con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), además de contar con la colaboración de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP), el proyecto empresarial WAUW-Seducción Científica, la Facultad de Farmacia de la UGR, junto a su departamento de Bioquímica y Biología Molecular II, y la Asociación de Colegiales del Colegio Mayor Ysabel la Católica.