Del WhatsApp a una exposición: los emoticonos 'toman' Condes de Gabia

Los enviamos a diario en el WhatsApp, en el Facebook o incluso en un -ya arcaico- sms. El emoticono, la suma de los términos emoción e icono, se caracterizan por su estética infantil y su banalidad, pero integrado en el discurso artístico puede aportar un sentido irónico y crear nuevos significados a partir de diversas composiciones. Es el objetivo principal del artista José Antonio Soriano en su primera exposición individual, que se inaugura esta tarde a las 20:00 en Condes de Gabia.

No vanishing point (Sin punto de fuga) está compuesta por seis pinturas sobre lienzo, una pintura mural anamórfica y la proyección de una pieza de videoarte. El proyecto gira en torno al concepto de frontera como metáfora de la barrera que los medios audiovisuales imponen en el pensamiento de los ciudadanos, mediante la sobreinformación y el bombardeo diario de imágenes. Para generar estas composiciones planas, sin perspectiva, ni punto de fuga, el artista ha partido de fotogramas captados en los informativos sobre saltos de migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, que han sido sustituidos por mapas y reducidos a siluetas.

Los emoticonos son otro elemento fundamental de las piezas expuestas. Se trata de una serie de imágenes propias de las redes sociales que suelen aportar superficialidad a los contenidos, gracias a su estética infantil. Estos ideogramas han sido distorsionados por Soriano, que pretende integrarlos en su discurso artístico con un sentido irónico y crear nuevos significados a partir de diversas composiciones.

Soriano se siente muy orgulloso de esta primera exposición individual: "He intenta do representar cómo percibimos la realidad hoy en día, por ejemplo, cuando estamos en casa mirando el móvil o la tableta y oímos noticias muy importantes que nos pasan totalmente inadvertidas y a las que no le hacemos el caso que realmente se merecen". El artista pretende "generar un contraste entre las imágenes importantes y otras banales, como los emoticonos, para representar a la sociedad contemporánea, que usa a diario estos dibujos en lugar de las palabras para comunicarse".

José Antonio Soriano (Alcalá del Valle, Cádiz, 1991), graduado en Bellas Artes por la UGR con el Premio Extraordinario Fin de Grado, ha completado sus estudios con el Máster de Producción e Investigación en Arte en la UGR. Ha obtenido varias becas, entre ellas una FPU en el Departamento de Dibujo, la de Pintores Pensionados en Segovia, y una Erasmus + para estudiantes de doctorado en la Universidad de Roma La Sapienza. Ha participado en varias exposiciones colectivas en La Madraza, el CAC de Málaga y la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla.

La muestra de Soriano puede visitarse hasta el próximo 24 de marzo y cierra el ciclo de proyectos de la convocatoria 2018 para Jóvenes Artistas Plásticos. La sala ático del Palacio de los Condes de Gabia acogió anteriormente Nacer del magma, morir en el mar de Manuel Rosa y En tiempo seco de Lucía Díaz.