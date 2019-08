‘Malafollá’, pero de la buena, en su versión 2.0

Se dice que hay dos malafollás, la buena y la mala. La segunda se suele identificar con el malhumor acompañado de ademanes de enfado y mohines. Esta tipología es a la que los foráneos de Granada les cuesta más hacerse, pero ante la que al final, claudican. La primera es, en realidad, un punto de vista crítico hacia el entorno y lo que acontece. De esta es de la que hace gala en sus memes (fotografías que suelen ir acompañadas de mensajes cortos, habitualmente humorísticos que circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea) Lavin Compae Shitposting un proyecto digital que analiza con un humor mordaz y ácido las costumbres y actualidad de la provincia.

Pero no sólo de humor vive este proyecto digital, también tiene una labor didáctica respecto a aspectos de Granada que los oriundos puedan desconocer. El creador anónimo que está detrás responde a unas preguntas a Granada Hoy:

–¿Qué es la malafollá?

–Yo no creo que sea estupidez, como mucha gente piensa. Es ironía, es un modo de ver la vida. Por ejemplo: es criticar cada año el traje de la Tarasca o reírte con algo o con alguien sin que se dé cuenta, con un poco de picardía. Y digo esto porque no han sido pocas las veces que he escuchado eso de Qué malafollá tienes y el contexto en el que se ha dicho ha sido totalmente humorístico.

–Se dice que hay dos tipos de malafollá, la buena y la mala. ¿En cuál se situaría y situaríaa Lavin Compae Shitposting?

–Siempre con la buena. Creo que en estos tiempos tan oscuros que corren, con un aumento de ideas homófobas, machistas, racistas, hay que tratar la realidad con un punto de vista satírico, irónico y sobre todo crítico. Y aún así, afrontando la vida con humor, hay veces que hasta te pueden denunciar. Es absurdo.

–¿Cuál es su objetivo con Lavin Compae Shitposting?

–Que cualquier persona, ya sea nacida en Graná o fuera, se pueda sentir identificada con los memes que yo hago y si con eso se ríe, y yo creo que lo consigo, por los comentarios e interacciones que tienen tanto la página de Facebook como la de Instagram, me doy por satisfecho. Y nunca metería publicidad en la página, como sí han hecho otras páginas... para mí esto es entretenimiento, no un trabajo.

–Lavin Compae Shitposting es un proyecto con una fuerte base humorística pero a la vez reivindica aspectos de la idiosincrasia granadina, ¿por qué decidió darle ese enfoque?

–Porque yo creo que tanto la ciudad de Graná como la provincia son una fuente constante de titulares humorísticos. Pero no solo humor... sobre todo últimamente, y por Instagram que es la aplicación que más se presta a ello, estoy haciendo stories, contenidos que se pueden ver unos ocho segundos y que solo está activo 24 horas. Lo uso para reivindicar precisamente aspectos de la idiosincrasia granaína. Por ejemplo, pregunté si alguien sabía qué era el trovo (canto improvisado muy popular en la Contraviesa, zona de Loja, Alpujarra y la Costa) y como la proporción de los que no lo sabían (un 85%) era muy superior a los que lo sabían. Empecé a explicarlo con texto acompañado de fotos y vídeos. También he abierto hilos para que mis seguidores me indicaran libros ambientados en Graná, música donde la nombren, películas rodadas en aquí, e incluso una vez pedí que la gente me mandase fotos de sus tatuajes con referencias a Graná. Un hilo que me enfadó especialmente fue en el que pregunté a los seguidores de la página si habían tenido casos de discriminación por hablar en andaluz y no sabes la de respuestas que tuve, hasta de estudiantes de la Universidad de Granada que fueron humillados en público por profesores por simplemente hablar como hablan nuestras abuelas, padres o madres... algo que debería ser un orgullo, está prohibido en un lugar de conocimiento como es la Universidad. Me parece importante no solo que la gente se ría, sino que conozca y cuide la cultura tan rica y diversa que tenemos.

–¿La actualidad granadina le da a temas para alimentar su proyecto?

–Mucho, voy a poner algunas ejemplos: he hecho memes por la imputación de Torres Hurtado en el Caso Nazarí; otro con Paco Cuenca en el que lo caractericé de Che Guevara porque él mismo se cree que hace políticas de izquierda; uno poco antes de las elecciones municipales y caractericé a cada candidato como un personaje de Juego de Tronos; otro en el que hice un montaje y puse la Alhambra en pleno centro de Madrid, porque como granaíno me parece una vergüenza que mi futuro y el de mis paisanos lo decida Ciudadanos, PP y Vox en Madrid, a 400 kilómetros de aquí, por eso titulé el meme preguntando si se creían los actuales políticos que la Alhambra estaba en Madrid. Y el AVE, como no podía ser de otra manera, ha sido protagonista de dos o tres memes, en uno de ellos lo puse saliendo del túnel del tren de la Bruja de la feria porque te pegas un susto cuando te dicen lo que vale un billete.

–¿Qué significa ser granadino para usted?

–Un granaíno ilustre como Carlos Cano dijo en una entrevista “ser andaluz es la forma que yo tengo de ser persona”, dotando así al carácter andaluz de una gran humanidad y empatía. Pues yo digo que ser granaíno es una mezcla de todas las culturas que han pasado por aquí, tanto nazarí (musulmana) como católica como judía. Hubo un tiempo en el que convivían en paz en Graná y se enriquecían mutuamente. Como no podía ser de otra manera, eso es lo que hoy somos los granaínos. Como reivindicación me gustaría decir que nadie se sienta avergonzado o acosado por hablar en andaluz, me parece que el acento es algo que nunca debemos ocultar, ni perder.

–¿Sobre qué aspecto no haría nunca un meme?

–Con contenido machista, racista u homófobo. Y nunca robaría un meme.