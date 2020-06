El Malandain Ballet Biarritz cancela su actuación en el Festival de Granada

Malas noticias para los amantes de la danza en la ciudad. El Malandain Ballet Biarritz cancela su actuación en el 69 edición del Festival de Música y Danza causa de la pandemia y las medidas sanitarias impuestas en Francia. La Compañía Nacional de Danza será la encargada de sustituir a la reputada formación gala. Lo hará de la mano de Joaquín de Luz, su actual director, y con un programa donde rendirá homenaje a los sanitarios por su entrega y profesionalidad durante la crisis.

El programa supone la vuelta a las tablas de Joaquín de Luz en A Suite of Dances, sobre música de Bach, e incluye un homenaje al músico bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga (conocido como el Mozart vasco), un estreno encargado a la CND por el certamen granadino, que supone una coproducción entre ambas entidades. De Luz, actual director de la compañía desde septiembre de 2019, bailó durante años A Suite of Dances, de Jerome Robbins, en el New York City Ballet, la que fue su casa artística.

Con esta pieza, De Luz regresará a los escenarios en España por primera vez desde que los dejara el pasado año en Estados Unidos. Será un regreso simbólico a los tablas de la mano de la CND, después del confinamiento. Además, el programa incluye el Festival de las flores en Genzano de August Bournonville; Love Fear Loss de Ricardo Amarante; y el mencionado estreno de Arriaga, de Joaquín De Luz, Pino Alosa y Mar Aguiló.

El Malandain Ballet Biarritz ha tenido que cancelar sus actuaciones de este verano como consecuencia de la pandemia y medidas de seguridad en Francia, que imposibilitan a la compañía hacer ensayos necesarios de la Pastoral, espectáculo previsto en el Festival de Granada el 22 de julio, ha informado la compañía en un comunicado del director Thierry Malandain.