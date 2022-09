Manolo García vuelve a Granada: "Las nuevas plataformas no ayudan a los talentos sino que se aprovechan de ellos"

Manolo García es ese tipo de persona que no tiene que justificar su talento, ni explicar el por qué de su éxito ni siquiera innovar para continuar triunfando, pero aquí está. Manolo cosecha esa canción que absolutamente todas las personas han escuchado en su coche, en su casa y ojalá en un concierto. El que nació en Barcelona sigue llenando salas y todavía se acuerda de los que pagaron sus primeras entradas, cuando la poca gente también bastaba.

"Ver a la gente contenta en un concierto, olvidar sus problemas y no mirar el reloj es el éxito de verdad, el que quiero. Me hace feliz ver a gente serlo", cuenta el cantante catalán a este periódico.

Ahora vuelve a Granada, a esa ciudad que le ha compuesto dos nuevas canciones y canta por todas las ciudades de España. Aquí no será menos. "Es un placer volver a la ciudad andaluza del poderío, a Granada"

P: Otra vez de gira, ¿cómo se siente tras haber pasado una pandemia?

R: Lo que todos buscamos después de esta situación un tanto extraña es volver a la casilla anterior. Había una manera de funcionar antes de todo esto y creo que queremos volver a ella. Han sido dos años raro y yo lo que noto es que la gente tiene ganas de conciertos. Están totalmente entregados. Las sonrisas son más anchas sin mascarillas y los aplausos suenan más.

P: ¿Cómo es el Manolo García en 'Mi vida en Marte' y 'Desatinos Desplumados'?

R: Como compositor sigo siendo yo. No pretendo modernizarme sino ser yo, sonar a mí. No lo hago ni quiero moverme de mi camino para estar a la moda. Yo entiendo que cada generación tiene su música y sus artistas, lo respeto. Cada artista tiene una obligación y es crear una fragancia propia. La moda va cambiando por eso hay que serle fiel a uno mismo.

De alguna manera todos cambiamos a lo largo de nuestra vida, en la música es igual. Cambiar de una manera sutil es progresar. Mi manera es buscar sorprenderme a mí mismo y ya.

P: Hace unos días en unos premios dedicó el suyo a los músicos que están empezando su carrera, ¿por qué?

R: Las personas jóvenes que están empezando en la música necesitan apoyo, reafirmarse, hacer su propio camino. Las cosas han cambiado mucho en estos últimos tiempo. Hace 30 años, si alguna persona demostraba tener alguna valía para esto, cualquier sello te buscaba para empezar a tener una carrera musical. Ahora todo es diferente.

La gente joven se tiene que buscar la vida con las redes sociales, los seguidores, crear sus propios videoclips e incluso grabarlos. Todo por una miseria. La mitad se queda por el camino porque nadie les apoya. A las personas nuevas con talento se merecen que los traten bien, que les paguen de una manera decente, sobre todo, para pagar sus cosas.

Yo sé perfectamente que esto no funciona así, ahora te dicen que te pagan con promoción y no está bien. Otros se llevan el dinero mientras que miles de jóvenes con talento trabajan. Las nuevas plataformas no ayudan a los talentos sino que se aprovechan de ellos. Soy consciente de lo que es empezar y lo mucho que cuesta porque quiero apoyarlos.

P: Para muchos, la pandemia fue un punto de inflexión en sus vidas. Usted grabó por primera vez de manera online, ¿cómo fue la experiencia?

No hay nada como grabar en un estudio de manera tradicional con música en directo. No es lo mismo aunque digan los contrario, todo ayuda cuando es más cercano. El lenguaje gestual y visual es imprescindible.

Esto fue de manera obligada, quería grabar unas canciones y era la única manera, pero no lo repetiría. Ya no es solo grabar, es todo lo que rodea una canción: descansar, comer, charlar sobre música y dar un paseo. Todo lo que no sea eso es frío, si me preguntaran si quisiera volver a hacerlo diría que no. En ese momento era una situación extraordinaria y por eso decidí hacerlo de esa manera.

Tampoco es solo por eso, es que hay toda una cadena que vive y se alimenta de grabar un disco en un estudio. Viajes, hoteles, personas. Todo eso se acabaría si al único que le das dinero es al que le has comprado el ordenador.

En esta vida, en general, se necesita más emoción y realidad, la realidad virtual no me la creo.

P: ¿Qué se van a encontrar los fans de Manolo García en su concierto en Granada?

En la gira estoy haciendo una presentación de canciones nuevas de mis nuevos dos discos. También recuerdo canciones antiguas, la gente ya las conoce y las ha cantado y quiero recordarlo si así lo desean. Viejos éxitos, si me permiten decirlo.

Entre los dos nuevos discos hay 27 canciones porque es un doble disco, así que he hecho una selección, mitad nuevas mitad antiguas.

P: ¿Qué tiene Manolo García para continuar moviendo masas?

Tengo canciones, principalmente. Y ahora en serio, hago música que llega a un público y, además, le tengo mucho respeto. A cualquiera, desde las primeras personas que acudieron a mis conciertos con el grupo y éramos pocos hasta la actualidad. Respeto a cualquiera que se mueva por un concierto, que tenga que coger un taxi, un coche, un hotel o lo que sea.

Claramente ante esto tiene que haber canciones que gusten, no se puede vivir de una canción que hiciste hace 20 años. Hay que renovar, volver a enamorar, recuperar las emociones de la gente. El propósito es escuchar un disco y que, al menos, ocho de diez canciones te gusten.

Y la guinda final es que para que vuelvan a los conciertos hay que procurar que salgan contentos. Que el público diga: "He sido muy feliz en estas dos horas, no me he dado cuenta del tiempo que ha pasado".

P: Alguna anécdota o curiosidad que hayas vivido en esta última gira

Lo más curioso y no bonito es que he tenido que salir con fiebre a dar un concierto, medio afónico, y sinceramente se pasa muy mal. Pero bueno, hasta los conciertos así han salido finalmente bien por el apoyo del público y por las ganas de todo el mundo.

Una curiosidad es que canto dos canciones dedicadas a Granada y escritas en la propia ciudad. Recuerdo que la inspiración me vino desde un hotel en Armilla viendo el atardecer, pensé en esa Vega que tiene Granada, esos ríos, los tiempos nazaríes...Pensé en la naturaleza de esta ciudad y lo bonito que sería que el mundo tuviera, todavía, sitios donde estuviese prohibido contaminar.

P: Y por último, una frase, consejo y canción que recuerde cuando todo va mal

La canción siempre es 'Angie' de The Rolling Stones.

El consejo es caminar. Todo pasa cuando caminas durante más de una hora y la frase 'Ante todo mucha calma'.