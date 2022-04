Antonio Camacho: "En el campo de las gestión cultural se necesitan directrices claras y menos injerencias"

Antonio Camacho Ruiz es licenciado en Historia del Arte, Máster en Gestión Cultural y Museología. Desde muy joven sintió la curiosidad por las artes escénicas, la producción musical y la animación sociocultural, esto ha hecho que su carrera profesional esté ligada a la cultura. Ha ocupado sido responsable de la coordinación del Área en el Servicio Didáctico del Parque de las Ciencias de Granada y técnico de Departamento de Visita Pública del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

En la actualidad es responsable de Comunicación de CajaGranada Fundación. Además, desde 2017 es secretario de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales de España, del mismo modo que es vocal de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, ,labores que compagina sus estudios de doctorado.

De esto modo, no es de extrañar que su primer libro se titule Manual del Gestor Cultural, que ve la luz de la mano de la editorial Almuzara. En él, ofrece un manual sencillo y práctico que va revelando a lo largo de los capítulos los pormenores menos divulgados de una profesión que está en pleno auge.

-¿Qué le ha llevado a escribir este libro?

-El campo de la gestión cultural es bastante desconocido en el que hay manuales, pero no nos encontramos una literatura específica como tal. Así que merece, de forma divulgativa, que se de a conocer tanto el campo como la profesión y algunas claves esenciales para todo tipo de público'.

-¿Qué pretende con el libro?

-Dar una visión 360 grados de la profesión, las cosas más importantes y necesarias y que son tan desconocidas para la mayoría de las personas e incluso para los profesionales que trabajan en ello.

-¿Por qué es importante la figura del gestor cultural?

-La figura del gestor cultural es esencial en nuestra vida. Se podría considerar como el intermediario de todo el proyecto cultural, ya que lo conoce desde el principio hasta el final y es el que hace que todo marche como un triángulo perfecto'.

-¿Cómo es la gestión cultural hoy en día?

-La gestión cultural abarca muchos ámbitos, por lo que es muy difícil que haya algo válido para todos. No podemos hablar de forma general. Sin embargo, cada vez hay más consciencia tanto fuera como dentro del campo.

-¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la gestión cultural?

-Uno de los principales problemas con los que tiene que lidiar la profesión es con los recortes dentro del mundo cultural. Se necesitan cambios, más recursos, unas directrices claras y menos injerencia.

-¿Cuál ha sido uno de los capítulos más complicados de afrontar?

-Sin duda, el capítulo cuatro: Lo que no se puede olvidar. Aspectos normativos. La legislación es un tema tedioso, en el que tienes que indagar y por lo tanto detectar cuales son las leyes que afectan especialmente a la cultura. He pretendido utilizar leyes concretas que tienen que tener presentes cualquier gestor cultural en su trabajo.

-En el libro incluye un capítulo dedicado a la financiación. ¿Cómo afecta este aspecto a la cultura?

-Siempre que hay una crisis, se tiende a recortar en fondos, uno de los principales problemas que he mencionado antes, y desgraciadamente se recorta en la cultura. Se piensa que la cultura no da el suficiente dinero y esto es un gran error. La cultura mueve un gran porcentaje dentro del ámbito económico del país: un 2,4%. Es importante tener en cuenta una cosa y es que no todo tiene que ser rentable para el mañana. No se nos puede olvidar el papel tan importante que ha jugado la cultura y los artistas durante la pandemia del Covid-19. Gracias a ellos hemos podido evadirnos de la realidad que nos ha tocado vivir'.

-De los once capítulos que tiene el libro, si tuviera que dejar solo uno como esencial ¿qué capítulo dejaría?

-Llevo doce años trabajando en el marketing cultural, por lo que el capítulo que dejaría es el cinco: Hazlo visible. Comunicación y marketing cultural. No es un capítulo totalmente esencial, pero sí que es muy necesario dentro de la profesión. Lo más necesario y lo que quería conseguir publicando este libro es que se visualice la labor del gestor cultural porque da la sensación que no se le da la importancia que realmente tiene. Hay que dignificar la profesión ya que sin esta figura no se puede organizar nada.