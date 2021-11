Marta Pazos imagina en Madrid el final de la 'Comedia sin título' de Lorca

"Una completa obra incompleta", así define Marta Pazos Comedia sin título, la última obra teatral de Lorca que el autor comenzó a escribir en los años 30, pero que quedó incompleta debido a su fusilamiento, de hecho el título de la obra no es siquiera el que iba a darle el de Fuente Vaqueros (entre las opciones que bajaran los expertos está El sueño de la vida). Ahora, la directora gallega asume el reto de completar esta obra y llevarla a las tablas del Centro Dramático Nacional (CDN)

Acompañada en la tarea de adaptación y dramaturgia por José Manuel Mora, Pazos asegura, según recoge la web del CDN, han huido "de completarla desde un punto de vista textual, optando por mostrar su carácter inconcluso y su potencial creativo", dejando de paso constancia de cómo la barbarie del conflicto civil terminó por matar la posibilidad de belleza que contenía esta obra.

En el primer acto de Comedia sin título, el único firmado por su autor, se presenta a un hombre que irrumpe en escena para detener una representación porque está harto de ficciones burguesas pensadas solo para entretener y no para mostrar lo que pasa en la realidad ("La realidad empieza porque el autor no quiere que os sintáis en el teatro, sino en la mitad de la calle; y no quiere, por tanto, hacer poesía, ritmo, literatura; quiere dar una pequeña lección a vuestros corazones"), lo que lógicamente provoca el malestar de los asistentse.

A partir de ahí, la directora desarrolla cómo serían los restantes actos destacando un potente estilo visual y respetando siempre el carácter inconcluso y revolucionario de la obra pensada por Lorca.

Comedia sin título estará sobre las tablas de Centro Dramático hasta el 26 de diciembre, de martes a domingo, y cuenta, entre otros, con la actuación de Georgina Amorós, Marc Domingo, Alejandro Jato, Cristina Martínez, María Martínez y Clara Mingueza.