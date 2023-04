El Mediterráneo y su historia bañan la VIII edición del Festival de Música Antigua

El Festival de Música Antigua de Granada, tal y como ha definió su director, es un encuentro “magia”, pues no se puede gestionar mayor número de espectáculos de calidad con el presupuesto que se cuenta”. En la rueda de prensa que se ofreció este lunes para presentar la programación de 2023, destacó la calidad y excelencia del Festival. En especial subrayó su interés en llegar a todas las edades, especialmente al público más joven, a través del Festikids, un apartado que dirige Jorge Rodríguez Morata, responsable de la relación con la UGR y con la Delegación de Educación, y en el que cada año se organiza un concurso y conciertos didácticos con los más jóvenes como protagonistas.

Del Mediterráneo

La temática del Mediterráneo, en plena época electoral el próximo mayo, servirá para disfrutar de un parón de fragor político, y poder disfrutar de músicas que tanto aportan y hacen disfrutar dentro de todo este mar que une pueblos tan diferentes. En esa línea, se destacan las intervenciones de Mounia Abdelali, de Túnez, Festa Rustica de Italia, Habiba Chaouf de Marruecos, Hagadá de Cerdeá, la Orquesta Andalusí del Mediterráneo o Cristos Barbas y Murat Aydemir de Grecia, en el apartado de grupos mediterráneos.

De España

En el apartado patrio e ibérico, destacan Taracea de Madrid, Capella de Ministrers de Valencia, el Ensemble Lisboa 1740 de Lisboa y Cantar alla Vioa de Zaragoza. Finalmente, del ámbito granadino y andaluz, demostrando un interés en fomentar la música antigua en toda la geografía posible, el Festival de Música Antigua, presenta actuaciones de bella factura de grupos y solistas como el coro de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Coro de Cámara de Granada junto a Ministriles Hispalensis, la Orquesta Barroca de Granada, el Paraíso, Aquitania, el Ensemble EnClave de Úbeda, el Cuarteto Nazarí de Granada, Sirkedjé o Anibal Soriano.

Escenarios urbanos

Como ven, una elenco variado y variadísimo tanto en propuestas como en procedencias, unidos todos ellos a través del Mediterráneo y del Festival de Música Antigua. Cabe destacarse a su vez, la marca distintiva del Festival, que es siempre, a parte del rigor interpretativo y de los instrumentos de música antigua, los espacios patrimoniales en los que se desarrollan los conciertos. Esta edición se podrán disfrutarse estos conciertos en lugares como el Palacio del Almirante de la UGR, Museo Casa de los Tiros, Carmen de los Mártires, Corral del Carbón, Auditorio de La Chumbera, la Corrala de Santiago, el Maristán, el Museo Arqueológico, el Cuarto Real de Santo Domingo, Monaterio de Santa Isabel la Real, el Auditorio Manuel de Falla o el Palacio de los Condes de Gabia.

Por la provincia

En el apartado del Festival en la provincia, en esta ocasión, los afortunados pueblos que acogerán conciertos del Festival de Música Antigua en su localidad serán Cájar, Nigüelas, Víznar, Órgiva, Dúrcal y Jérez del Marquesado, un esfuerzo e interés digno de elogio.

Festikids

Finalmente, el Festikids, crece con nuevas citas. En primer lugar debe destacarse la labor de difusión y trabajo que se hace entre el Festival y la Delegación de Educación, organizando un Concurso provincial en el que se ofrece la posibilidad de participar a todos los Centros educativos de Granada. El resultado hasta la fecha ha sido multitud de iniciativas de Coros de colegios e institutos, grupos de alumnos y solistas que han participado.

En esta ocasión, vuelve a fomentarse este repertorio y el conocimiento de nuestro rico pasado en una nueva edición de este concurso que hará que puedan participar en el Festival solistas o agrupaciones de cualquier conservatorio, colegio o instituto de Granda y provincia. También dentro del Festikids, vuelve a programarse, de la mano de la UGR el Concierto Didáctico Festikids que será la mañana del 26 de mayo, en un Concierto abierto a cualquier centro educativo de Granada y provincia para. Se podrá asisit al mismo en la Sala Máxima del Espacio V Centenario de Granada o seguirlo en streaming.

Novedad

Como novedad este año nace el Día Coral de la Música Antigua, en este caso para llevar la invitación a participar en el Festival de cualquier agrupación Coral de Granada y provincia el domingo 21 de mayo en La Chumbera, algo que se ha hecho posible por la colaboración entre el Festival y la Federación de Coros de Granada. Finalmente, en el apartado de Cursos, Charlas, Presentaciones de publicaciones y demás, en esta VIII edición, se ha preferido que estas actividades sean la semana previa a los Conciertos para así hacer posible asisitir a todo y no tener que elegir.

La Madraza acogerá dos actos, se presentará el libro Women in convent spaces and the music Networks of Early Modern Barcelona en La Madraza, por su autora, Ascensión Mazuela Anguita el miércoles 10 de mayo. El martes 9 de mayo, habrá una Conferencia Recital, con la temática y repertorio El Mediterráneo, su historia y sus músicas que ofrecerán el abogado y especialista en historia antigua Gaspar Hernández Mesa, y los profesores del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, Pilar Carretero y Miguel Ángel Jiménez. El viernes, será la Escuela de Arte Val del Omar de Granada la que albergue El Mediterráneo, su arte y sus músicas en la que intervendrán el propio director de la Escuela de Arte, la cantante Maribel Hinojosa y el músico sardo Mario Loi. Estos tres actos serán a las 19;30 horas.

Como puede observarse, la segunda mitad de mayo, a partir de las 19:30 o de las 20:00, se ofrece un panorama variado y selecto en torno a la música en los espacios más destacados de la ciudad. Y todo ello o bien gratuito o a módicos precios. Realmente uno de los Festivales más queridos de la ciudad.