Melissa Aldana da la bienvenida al jazz

La saxofonista y compositora Melissa Aldanda, la primera intérprete latinoamericana que gana el Premio Thelonius Monk Internacional Jazz Saxophone Competition, será la encargada de abrir esta noche la 39 edición del Festival Internacional de Jazz de Granada.

El Isabel la Católica vuelve a ser desde hoy mismo uno de los escenario principales de esta nueva edición del Festival de Jazz de Granada, que arranca con Melissa Aldana ofreciendo unas horas antes una master class en la Escuela Jazz Ool Ya Kool.

Aprendió de oído de escuchar a Charlie Parker y a su padre, Marcos AldanaEl programa incluye la actuación del bajista estadounidense Stanley Clarke

Aldana (Santiago de Chile, 1988) es la tercera generación de una familia de saxofonista. Aprendió casi de oído escuchando no sólo a Charlie Parker, sino también a su padre, Marcos Aldana, y en poco tiempo ya estaba tocando en los principales clubes de jazz de Santiago. Un día se entera de que Danilo Pérez visitaba su ciudad como parte del cuarteto de Wayne Shorter, así que no lo duda, y se presenta con su saxo dispuesta a que el panameño la escuchara. Danilo queda impresionado, y no solo le invita a su Festival de Jazz de Panamá, sino que alienta a Melissa a presentarse a las pruebas de Berkley. Llega a Boston sin dinero y sin entender ni una palabra de inglés, pero gana una beca. Tiene de maestros a luminarias como George Garzone, Joe Lovano o Ralph Peterson y consigue graduarse, dejando impresionados a media escuela. Se traslada a Nueva York, recibe clases privadas de George Coleman y completa su formación y sus ganas de superarse tocando en los más prestigiosos clubes de Nueva York. El resultado de estas experiencias son dos interesantes discos y una exitosa gira por media Europa.

Branford Marsalis, Wayne Shorter, entre otros miembros del jurado, deciden que Melissa es la que se merece el Premio Thelonius Monk Internacional Jazz Saxophone Competition. De esta forma, con solo 24 años Melissa Aldana se convierte no sólo en la primera mujer compositora y saxofonista, sino en la primera intérprete latinoamericana que gana este exigente galardón. Una parte del mismo consiste en obtener un contrato con Concord y el álbum: Melissa Aldana & Crash Trio (2014) sale a la luz.

A partir de entonces inicia una carrera increíblemente meteórica. El Washington Post la encumbra con el titular: "Representa una nueva forma de hacer jazz". Y festivales de jazz tan prestigiosos como el de Monterrey y clubes como el Blue Note la incluyen en sus carteles. Además, recibe innumerables premios como el Altazor's Matinal Arts Award o el E. Segal Award en el Lincoln Center.

Su altísimo registro, fraseo y ciertos guiños a sus venerados Sonny Rollins o Mark Turner, su contemporánea destreza y sofisticación armónica la sitúan en la excelencia jazzística del siglo XXI. Todo un lujo para inaugurar el cartel del 39 Festival Internacional de Jazz de Granada, que según ha explicado la organización en un comunicado se extiende hasta el 10 de noviembre y suma sus trasnoches al programa central.

El relevo a Aldana lo tomará el sábado James Carter, considerado uno de los instrumentistas de viento más asombrosos de la escena jazzística contemporánea. Domina con facilidad todo tipo de saxos, es un consumado experto en el clarinete y los medios especializados lo consideran uno de los músicos más visionarios e impactantes del panorama jazzístico mundial.

Esta nueva edición del Jazz de Granada incluye en su programa la actuación del bajista y contrabajista estadounidense Stanley Clarke, fundador con Chick Corea de una de las bandas más impactantes y revolucionarias del escenario jazzístico, Return to Forever.

El programa de este año también incluye el estreno en exclusiva de El hombre de la Mancha, a cargo de la pianista brasileña Eliana Elias, previsto para el próximo domingo. Además se abrirá a toda la ciudad gracias a Jazz en Granada por el que se han programado conciertos en una veintena de establecimientos.