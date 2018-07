Desde México, con amor

Era la penúltima parada dentro de su gira por nuestro país Rompiendo fronteras -que también da título a su último trabajo de estudio- antes de cerrar en Canarias, y no defraudó al público de la Plaza de Toros granadina. Tras cuatro años sin pisar España, el mexicano Alejandro Fernández visitó Granada anoche para ofrecer a sus incondicionales un gran espectáculo musical antes de dejar la península y proseguir su gira por Estados Unidos.

El público fue entrando progresivamente al coso granadino y ocupando sus localidades. Las plazas de la arena se vendieron por completo horas antes del comienzo, y las localidades más cercanas al escenario en tendidos y palcos también colgaron el "no hay billetes". Ocurrió lo mismo en la grada más horizontal respecto al decorado. No se vendieron todas las entradas pero el aforo de la plaza granadina rozó el lleno, lo que no impidió que uno de los asistentes aprovechara el ambiente romántico para pedir la mano de su pareja.

El espectáculo de luces y sonido estaba preparado y el mexicano no se hizo de rogar. Cuando el reloj se acercó a las 22:15 horas, Alejandro Fernández se subió al escenario con el aplauso de fans e incondicionales, que se mantuvieron en pie para corear sus primeros temas en una noche que prometía derroches de amor y pasión.

El mexicano arrancó la noche interpretando de manera seguida sus canciones En lo correcto, una versión de Estuve de Joan Sebastian, y cerró este inicio con Para sacarte de mi vida. Tras cantar de forma enlazada Si tú supieras y No sé olvidar, dos de sus grandes éxitos y ambos muy importantes en la carrera de Fernández, el cantante se metió aún más en el bolsillo a la audiencia con unas bonitas palabras a la ciudad con las que presentó el concierto.

El público siguió muy metido en los grandes éxitos del centroamericano como Se me va la voz o el clásico Hoy tengo ganas de ti, en una primera parte dominada por los ritmos del pop latino y la balada, y en la que interpretó algunas canciones de su decimoquinto disco de estudio, que fue nominado al Grammy Latino como mejor álbum pop contemporáneo. Después de un breve descanso para coger fuerzas, la segunda parte del espectáculo la dedicó a sus canciones rancheras y de bolero, inundando de toques culturales mexicanos el ambiente propicio de la ciudad.

Tras más de dos horas de concierto, el mexicano se despidió de los asistentes a su espectáculo deseando lo mejor, ante un público que espera no tener que aguardar cuatro años más para volver a escuchar los ritmos de Fernández en España.