Miguel Ángel Revilla resume 'Toda una vida' en la Feria del Libro de Granada

Miguel Ángel Revilla es uno de los políticos con más tirón mediático de España. Pocos o ninguno pueden presumir como el ex presidente de Cantabria de "dar en televisión", como le dijo un día hace mucho tiempo José Luis Balbín en su primera aparición en la pequeña pantalla, en el programa La clave, allá por el año 1983. El periodista desde luego vaticinó con claridad meridiana lo que vendría después: ha sido protagonista de Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne, en cuatro ocasiones. Tres veces ha aparecido en los espacios de Jesús Calleja, Volando voy y Planeta Calleja. Un total de 14 programa con Andreu Buenafuente. Ocho veces en La Noria de Jordi González. Innumerables veces en Espejo público y en El Hormiguero. En La Sexta Noche, 40 veces en el momento en el que escribió la obra que este miércoles presenta en la Feria del Libro de Granada: Toda una vida, publicado por la editorial Espasa.

Los inicios

En este volumen, escrito con la claridad, cercanía y humor de sus intervenciones televisivas, recoge anécdotas, opiniones de su vida personal y profesional una vez ya cruzado el umbral del 80 cumpleaños. Con la misma vitalidad en su prosa que en persona, relata encuentros, también algún desencuentro y algún desengaño, como el que se llevó con el Rey Emérito. Porque casi 50 años de trayectoria política dan para mucho. Son muchas las historias desde que dio su primer mitin en Lanchares en 1975, en un municipio de 24 vecinos de los que acudieron 9, hasta la boda de Felipe IV o el almuerzo al que lo invitó Pedro Sánchez pero que terminó pagando él. Y eso que él ya tenía lo que denomina una vida de éxito: director de banco en Torrelavega, profesor de Economía en la Escuela de Dirección de Empresas, socio del Club Marítimo de Santander, con un barquito, un chalet en construcción y un Peugeot 505.

De la etapa de Revilla en primera línea de la política cántabra se conoce mucho pero de sus inicios incluso sus muchos seguidores conocen menos. En el libro cuenta que desde 1976 hasta 1982 le hizo a su Peugeot 400.000 kilómetros entre publueblos de la zona. Fueron los años en los que fundó el Partido Regionalista de Cantabria y en los que se logró la constitución de la Comunidad Autónoma de Cantabria en lo que hasta la fecha había sido la Provincia de Santander.

El libro

A pesar de que haber pasado tantas décadas en mundo como el de la política, lo que queda de balance es el cariño de personas de toda España, una vida plena en la que ha intentado "no ser mala persona", a lo que ha ayudado no tener ninguno de los vicios de los que aconseja huir en en libro: la envidia y el rencor. Y aunque la vida de Revilla tiene tanto de ejemplar que sirve de obra de autoayuda, el volumen contiene también explicaciones claras de cuestiones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Y todo con la claridad meridiana que ha hecho destacar a este político sobre el resto, aunque él con modestia achaca su mérito al demérito de los demás. Por eso también tiene una trayectoria larga como escritor. Este no es ni mucho menos el primer libro de Revilla, que ya ha publicado Nadie es más que nadie, La jungla de los listos, Este país merece la pena, Ser feliz no es caro, Sin censura y Por qué no nos queremos. Una trayectoria muy fructífera para un banquero en excedencia.