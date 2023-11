Miguel Rodríguez: "Tenemos que recuperar humedales y esto no está en las agendas aún"

Durante los días 13 al 16 del presente noviembre, se acaba de celebrar en Granada el XI Simposio del Agua de Andalucía, el SIAGA 2023. Andalucía, con una población que supera los 8.300.000 habitantes que se distribuyen en 87.597 km2, y con una densidad de 95,7 hab./km2, es la región más poblada de España y la segunda en superficie, después de Castilla y León (94.224 km2). Ello hace que la gestión a todos los niveles que se haga del agua, sea trascendente y de todo ello se ha hablado y puesto en común en Granada.

Hablamos con uno de los científicos que ha participado en esta edición del SIAGA, el doctor Miguel Rodríguez Rodríguez de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

¿En qué calidad está en el Congreso?

Estoy en calidad de ponente y como miembro del comité científico del Congreso (grupo local de Sevilla).

¿Qué ha presentado?

Resultados derivados de un Proyecto de investigación del grupo del área de Geodinámica (Externa-Interna) de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), sobre condicionantes tectónicos en la distribución y evolución de lagunas de campiña andaluzas (por ejemplo, Fuente de Piedra). Es decir, cómo la tectónica reciente puede modificar el tamaño de algunas lagunas y su funcionamiento hidrológico. Por otra parte, en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), hemos presentado un poster sobre la puesta en valor de Soluciones Basadas en la Naturaleza para aumentar los recursos subterráneos en cuencas de alta montaña.

¿Qué valoración hace del SIAGA?

En mi opinión, lo más importante del SIAGA es que pone en contacto a sectores muy diferentes, tales como como la Administración Hidráulica, Centros de investigación en hidrología como el IGME-CSIC, Universidades y también al sector privado (empresas de aguas, de sondeos o mineras). Por tanto, en el ámbito del Simposio se producen puntos de encuentro (y de desencuentro) muy estimulantes.

¿Qué ha sido lo mejor de este simposio? ¿y lo mejorable?

Lo primero es que se ha conseguido cerrar el círculo que empezó en 1981 en Granada, con el primer SIAGA. Esta edición ha sido muy interesante, como las anteriores, pero en este caso porque ha coincidido con una situación de sequía y escasez de recursos grave. Como aspecto mejorable, he echado en falta algo más de discusión en las sesiones de comunicaciones orales. Debido a la falta de tiempo, no se podían hacer preguntas en la mayoría de esas sesiones, lo cual a mi juicio es un error, ya que la discusión tras la presentación de cualquier trabajo científico es fundamental.

¿Qué relación mantiene la Universidad Pablo de Olavide y la de Granada?

Hoy en día, la ciencia es una actividad colaborativa. Es muy poco común encontrar publicaciones en las que no intervengan científicos de varias instituciones (universidades y/o centros de investigación). En ese sentido, por supuesto que hay colaboración entre la UPO y la UGR, a través de proyectos de investigación, o bien, mediante colaboraciones en trabajos concretos. En mi caso particular, desde que estoy en la UPO he colaborado y continúo colaborando con investigadores de la UGR y también con investigadores de la oficina de Granada del IGME-CSIC.

¿En qué momento se está en Andalucía en gestión hídrica?

El agua en un problema poliédrico en el que intervienen muchos aspectos: su uso para abastecimiento (con unos requerimientos particulares de calidad) su uso para la agricultura (con otros requerimientos muy distintos) y otras necesidades que, a veces, no se tienen en cuenta lo suficiente. Por ejemplo, en lo que a necesidades para los ecosistemas se refiere, estamos en un momento crítico. Se acaba de publicar la Ley de restauración. de la Naturaleza. Una ley europea de obligado cumplimiento. Tenemos que recuperar humedales, acuíferos, etc., que se encuentran en mal estado. Y esto no está en las agendas aún. Para que se genere el conocimiento necesario para conocer en profundidad el funcionamiento de estos ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas, hace falta mucha inversión en I+D+i y la implicación de las administraciones.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Actualmente colaboro en varios proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación y de Transición Ecológica para inventariar, caracterizar y dar a conocer diferentes sistemas ancestrales de Soluciones Basadas en la Naturaleza para la Gestión del Agua, que son ejemplos vivos de herramientas de adaptación al cambio climático. También coordino, desde 2015, un Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la UPO para la monitorización y el conocimiento de la relación aguas superficiales - aguas subterráneas en las lagunas peridunares de Doñana y poder determinar con precisión su estado de degradación.