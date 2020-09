“La música latina de los 60 y 70 resurgió con voz de mujer”

Palabra de mujer, nombre del último espectáculo de Minha Lua, es un recorrido por las grandes voces femeninas del folklore latinoamericano. Artistas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, María Elena Walsh, Chabuca Granda o Chavela Vargas crearon e interpretaron músicas que bebían de la rica tradición popular de países como Argentina, Chile, Perú, México o España. Ahora las noches de los jueves y viernes de septiembre llegan hasta la sede del Centro de Lenguas Modernas a través otra gran intérprete: Victoria Cruz.

–Antes de este espectáculo, junto a Gabriel Pancorbo como Minha Lua, la formación estaba centrada en el fado. ¿Cómo surgió este cambio de registro?

–Hemos estado muchas veces de gira por Francia y desde allí se pusieron directamente en contacto con nosotros tanto el Festival de Cine Español de Toulouse como la cadena de cines de autor Utopía porque iban a estrenar un documental sobre Chavela. Nos propusieron hacer un concierto dedicado a ella antes de la emisión del mismo y preparamos este especial con canciones de ella pero con algunos temas de cantantes latinoamericanas.Y así surgió, porque los dos somos muy amantes de la música latinoamericana y decidimos ampliar el repertorio.

–Chavela Vargas es una voz muy conocida pero otras no lo son tanto. ¿Hay también un afán divulgador?

–En realidad este repertorio está dedicado no sólo a voces, también mujeres compositoras, poetisas, músicas... Es cierto que a alguien no muy conocedor de este tipo de música igual no le suena tanto María Elena Walsh pero Mercedes Sosa es una intérprete muy conocida. También es verdad que Violeta Parra o Chabuca Granda pueden resultar menos populares, pero en realidad simplemente la síntesis de este repertorio ha resultado así.

–¿Es la primera vez que Minha Lua canta en español?

–Como Minha Lua sí pero yo como cantante también tengo un grupo de tango y folklore argentino –aunque está ahora algo más parado– y hace años tenía un repertorio de boleros.

–Aunque en la música, como la crítica literaria feminista y la reivindicación del papel de la mujer viene de lejos, hace un par de años cobró un auge inusitado. Este espectáculo se estrenó en Granada en el FEX en 2018 ahora parece incluso más propio.

–Sí, en realidad todo este movimiento de poner en voz la palabra de la mujer es algo que se está luchando desde hace mucho tiempo. De hecho, esta nueva canción de los años 60 y 70, que fue el gran resurgir de la música latina, era de canción protesta –no se hablaba tanto del feminismo como de la vida, de la parte obrera, los trabajadores...– y todo eso se alzó con una voz de mujer. La música latina resurgió con voz de mujer.

–De todos los clásicos de las grandes de la canción latinoamericana que interpreta. ¿Cuáles son sus temas favoritos?

–Alfonsina y el mar es muy bonita. Me gusta mucho cantarla. Cucurrucucú paloma también. Algunas más que otras pero me encantan todas.

–Muchos de estos temas los hemos escuchado en casa desde pequeños pero, ¿cómo surgió su afición por el fado?

–Descubrí el fado hace como 20 años: lo escuché por primera vez y me llegó, me enamoró.

–¿Dónde lo escuchó por primera vez: un viaje, una radio, un disco regalado...?

–La primer, siendo yo pequeñita, oí algo de Amalia Rodrigues, es posible que en una radio. Y luego, algo más mayor, me regalaron un disco de Marisa. Y ese disco me lo aprendí entero. Yo entonces estaba dando clases de canto y llegué con el disco a mi profesora y le dije que quería cantar eso. Lo estuvimos probando y me comentó que tenía la voz idónea para cantar eso, pero se quedó ahí y no lo canté profesionalmente porque estaba con otras cosas.

–Sus inicios fueron con el jazz.

–Sobre todo, pero también gospel. Y así fue hasta que conocí a Gabriel hace ya nueve años: él ya estaba tocando esta música, me escuchó cantar y me lo propuse. Yo me alegré mucho porque por fin iba a interpretar algo que me emociona tanto. El género me atrapó porque conecto desde el corazón.

–¿Y cómo conoció a Gabriel Pancorbo?

–Pues él estaba organizando conciertos en una asociación cultural en Granada y yo fui a cantar allí con la banda de jazz Dubi Dubi Band. Ahí nos conocimos y entablamos conversación. De todo surgió esta propuesta de Minha Lua.

–Y el encuentro con Luis Fas, promotor del ciclo para estos conciertos en el Centro de Lenguas Modernas, ¿cómo surgió?

–Nos conocemos de hace años porque habíamos actuado en el espacio del que era responsable, La Expositiva. El nos llamó y nos propuso esto.

–Casi a la vez que arranque el concierto finalizará una manifestación del sector cultural ante esta situación. ¿Cómo les ha afectado?

–Como a todos, porque en la cultura es en lo último que se piensa. Y no sólo somos los artistas: detrás de nosotros están los técnicos, los promotores o los dueños de los espacios... Y no sólo de música.