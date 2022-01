Morgan, Niños Mutantes y Carmen Boza, en el nuevo ciclo Noches de vanguardia de CajaGranada

Arrancará con el folk de Morgan, que llegan a Granada con su aclamado último disco The River and the Stone. La formación nació como proyecto en el 2012, cuando Nina de Juan (piano y voz) enseñó sus composiciones a Paco López (guitarra y voz) y a Ekain Elorza (batería). Con los años, Morgan se ha convertido en uno de los grupos más queridos tanto por el público como por la crítica, alzándose con varios premios y agotando entradas en conciertos tanto en España como en Irlanda o Reino Unido.

La segunda cita ofrecerá los sonidos electrónicos y bailables de Niños Mutantes de su disco Ventanas, con el que regresaron en 2020. Se trata de un disco que fue gestado en cinco estudios diferentes con cinco equipos de producción distintos (Novedades Carminha, Christina Rosenvinge, Lori Meyers...). Con este trabajo buscan en la improvisación y en la reivindicación del trabajo en equipo registros que nunca antes habían tocado, aires electrónicos, sudamericanos y hasta bailables, pero sin perder las marcas de agua más reconocibles del “sonido mutante”.

La propuesta la cierra por ahora Carmen Boza, compositora, productora y cantante nacida en La Línea de la Concepción que llegará acompañada de su guitarra desgarradora para presentar sus temas más recientes (La Grieta, Suave, Caramelo). Su música se nutre de su fuerte vínculo con la guitarra, el cual lleva explorando desde los 15 años y que le ha llevado a obtener grandes reconocimientos, como ser la primera guitarrista española en aparecer en las plataformas de Fender, una de las marcas de guitarras más reconocidas del mundo. La cantautora esta considerada como una de las propuestas femeninas españolas más interesantes y con más proyección de los últimos años.

Pronto se confirmarán nuevas fechas y nuevos artistas, pero las entradas para los tres primeros conciertos anunciados dentro de Noches de Vanguardia están a la venta desde la mañana de este martes 25 de enero.

El ciclo responde a a los objetivos de CajaGranada Fundación, que tiene entre sus líneas de trabajo el impulso de la cultura en todas sus manifestaciones, dentro de un espacio de arquitectura vanguardista.

