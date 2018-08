Mújica recibirá el Premio de Poesía en el Laurel por ser "la política hecha verso"

Lo definieron en su momento como "un hombre insobornable e irreductible, al que no es posible cambiar". Se ganó los títulos de "el último héroe de la política" y el "presidente más pobre del mundo". José Mújica (Montevideo, 1935) decidió seguir viviendo de forma sencilla -que no austera; odia esa palabra porque piensa que "Europa la ha prostituido demasiado"- cuando lo nombraron presidente de Uruguay en 2010. Utilizaba un Volkswagen Escarabajo de 1987 como medio de transporte, calzaba alpargatas, manejaba un tractor y vivía en una granja. "La mayor parte de las personas que componen las naciones no viven como viven los presidentes. Los dirigentes entran a vivir como vive la minoría. Y se supone que la democracia es para la mayoría. Yo vivo como vive la mayoría de mi país", explicó Mújica en el programa que Salvados le dedicó bajo el título Un presidente diferente. Pragmático, ejemplo de amor a su continente, el pepito grillo de Latinoamérica, su manera de hacer política y su tremenda humanidad caló en la sociedad uruguaya y en medio mundo.

El expresidente y actual senador -hasta mediados de agosto, según anunció ayer- recibirá el Premio de Poesía en el Laurel -el Laurel de Plata- el próximo 21 de agosto en la Zubia. Su visita será uno de los mayores reclamos durante el ciclo de poesía internacional granadino, en el que participarán creadores procedentes de Madeira, Isla Mauricio, República Dominicana, Chile, Siria y Cuba. El XV Festival Poesía en el Laurel se celebrará los tres próximos martes de agosto y servirá como punto de reunión para reivindicar la poesía en varias facetas, entre ellas la vinculada a las islas y a la de la mujer y la implicación que tiene en la mirada del día a día.

El director del festival, Pedro Enríquez, recalcó ayer en la presentación que el galardón que recibirá el expresidente de Uruguay servirá para poner de relieve que se trata de la expresión más genuina de lo mejor del ser humano y la política hecha poesía". El alcalde de La Zubia, Antonio Molina, lo definió además como " un faro internacional de valores y humanismo, y decencia y buen hacer, para el porvenir de la humanidad".

Mújica se sumará en unas semanas al elenco de personajes que han participado en este ciclo poético, entre los que se encuentran personajes de la cultura tan relevantes como Luis García Montero -actual director del Instituto Cervantes-, Rafael Guillén, Antonio Gala, Luis Eduardo Aute y Georges Moustaki.

El uruguayo participará en la última jornada del ciclo en la que se ha programado la actuación de Maram Al-Masri, procedente de Latakia (Siria), Jenaro Talens (Cádiz) y el rapero Ose (Barcelona), que estarán acompañados por el grupo granadino Amparanoia y el violinista de la Orquesta Filarmónica de París Antonio André Réquena.

El festival, que se celebra en el los jardines de San Luis el Real del Siglo XV, arranca el siete de agosto dedicado a la poetas de las islas y en el que participarán María Fernándes (Madeira), Khal Torabullu (Islas Mauricio), Guillermo de Jorge (Tenerife) y María Palitachi (República Dominicana), además del dúo Toñín Corujo (Lanzarote) y Yarel Hernández (Cuba).

La mujer será la protagonista de la jornada del 14 de agosto, en la que participarán las granadinas Trinidad Gan y Rosa Sanz, Beatriz Hernanz (Pontevedra) y Marina Tapia (Valparaíso) junto a los músicos Lidia Molina y Paco Damas.

Las entradas se pueden adquirir en el Centro Cultural Carlos Cano de La Zubia, en horario de 10:00 a 14:00. El precio de las entradas es de cuatro euros por noche, aunque existe la posibilidad de adquirir un bono de 10 euros para las tres noches.