Natacha Bustos, una vía de escape hasta alcanzar la élite del cómic en Marvel

La artista Natacha Bustos transformó su vía de escape durante la infancia -la lectura y dibujo de cómics- en la profesión de su vida, y realizó trabajos independientes hasta llegar a la élite de la narrativa americana en la editorial Marvel. Nombrada por este gigante de los cómics como uno de los ocho artistas más prometedores de la próxima generación -entre los que se encuentran tres españoles más: Iban Coello, Carmen Carnero y Juan Cabal-, la dibujante ha dicho la distinción le hace sentir "privilegiada" y aumenta su visibilización.

Bustos, nacida en Ibiza y criada en Málaga, no heredó la tradición de leer cómics o dibujar, sino que utilizó este medio para hacer frente a su soledad en la adolescencia. Cuando creció, decidió hacer el grado de Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde se dio cuenta de que el cómic podía tener salidas laborales. Al terminarlo, la artista, consciente de que en Barcelona existía una profunda cultura del cómic, se fue a vivir a esta ciudad con el fin de probar suerte en la industria y obtener entrevistas con editores, lo que propició su debut en la narrativa americana con la antología Extrañas historias del deporte.

Más tarde, la editorial Marvel contactó con ella para hacer una sustitución en un número de Spider-Woman y así hizo sus primeros dibujos para el gigante de la industria. "Cuando me llegó el mail de Marvel me puse súper nerviosa", afirma Natacha, que admite que, aunque no era fan de la editorial, sí había leído muchas de sus publicaciones. "Se vive bastante bien siendo dibujante de Marvel, no lo voy a negar", ha asegurado Bustos, que ha señalado que el pago mínimo es de unos 280 dólares por página, lo que genera unos 4.700 euros al mes si se realizan unas 20. No obstante ha matizado que eso supone trabajar "como un burro", a veces "hasta doce horas diarias".

La malagueña de 39 años encontró una oportunidad perfecta para desarrollar su narrativa con los personajes de Chica Luna y Dinosaurio Diablo (Moon Girl and Devil Dinosaur), a los que dibuja de manera habitual para Marvel, una editorial en la que asegura que "hay más libertad creativa de lo que parece". La dibujante confiesa que siempre lee todos los números anteriores de los personajes que va a dibujar, pero en este caso ayudó casi desde cero a los creadores de este cómic, Brandon Montclare y Amy Reeder, en la concepción de los personajes, y ha añadido que le impresiona el parecido físico que tenía cuando era una niña con la protagonista.

Chica Luna y Dinosaurio Diablo relata las aventuras de la joven Lunella, de nueve años, que se caracteriza por su enorme inteligencia, y de su compañero, y ya se prepara una serie animada de estos personajes -producida por el actor americano Laurence Fishburne- que será retransmitida en Disney Plus en 2021. "Todos los niños dibujan y luego lo dejan, pero yo no lo dejé", ha confesado la artista que comenzó a leer cómics por "pura diversión" -lo que representaba un fuerte entretenimiento para "una niña solitaria"- y se ha convertido ahora en una de las dibujantes españolas más valoradas por Marvel (la podéis ver firmar el número 22 de Miles Morales: Spider-Man).