Nena Daconte: "He descubierto que la vida es más bonita con sus fallos e imperfecciones"

En su DNI aparece María Isabel, Mai, Meneses (Madrid, 1978), pero todo el mundo la conoce como Nena Daconte. La que fuera vocalista del grupo homónimo, sigue teniendo mucho que contar y después de varios años alejada de los escenarios y la música, regresa con Casi Perfecto (Subterfuge, 2023), su sexto disco compuesto por diez canciones que giran en torno al amor, desamor, soledad y paso del tiempo.

Esa casi perfección la podrá disfrutar el público de Salobreña, en el concierto que la madrileña ofrecerá el próximo viernes en el Paseo de Las Flores de la Villa, en el marco del Festival Tendencias, que celebra su 32 edición.

-¿Por qué ‘casi’ perfecto?

-Llevo toda la vida siendo muy perfeccionista y por fin he descubierto que la vida es más bonita con sus fallos y con sus imperfecciones.

-Ha creado la banda sonora de Vacaciones de verano ¿cómo es componer para cine? ¿alguna diferencia con las canciones normales?

-Ha sido un lujo que Santiago Segura contara conmigo para versionar el tema mítico de Fórmula V. Volver a trabajar con Carlos Jean también ha sido todo un lujo. Creo que la versión tiene mucho del sonido de Nena Daconte.

-Llevaba varios años sin sacar un disco ¿qué ha estado haciendo este tiempo?

-Estuve dedicada a la maternidad y también me dediqué al paisajismo por un tiempo, pero pronto volví a componer canciones y volvieron las ganas de compartirlas con la gente y volver a subirme a un escenario. Lo echaba de menos.

-Hablando de sacar disco, ¿cómo es el proceso de creación?, ¿qué le inspira para componer?

-Me inspiro en el amor, el desamor sobre todo y en esa incapacidad de romper la soledad cuando estoy con alguien. A veces me gusta leer poesía para que algún verso me inspire una canción entera.

-Una de las canciones es una adaptación de un poema de Marwan ¿cuál es su relación con el resto de artes?

-Este poema lo encontré en Instagram y en seguida me pedía melodía. Musicar este poema ha sido una buena experiencia, creo que en el futuro lo voy a hacer más.

-El paso del tiempo es una de las patas temáticas del nuevo disco. ¿Cómo cristaliza este concepto en el disco?

-La juventud se escapa y no hay nada que hacer para evitarlo. Transformar el paso del tiempo en experiencias vividas es lo único que se me ocurre para sobrellevarlo. Componer es un acto casi mágico que fija para siempre todos esos momentos

-Otro de los temas es el amor, por ejemplo Al son de una guitarra que habla de amor no correspondido ¿es hora de desterrar la idea del amor bonito como tema cliché y hablar más de ese otro amor?

-Últimamente escribo mucho al amor no correspondido. A ese imposible que te convierte en un títere a manos de otra persona. Escribir sobre esto es una buena forma de hacer terapia.

-Le tengo que preguntar, ¿qué relación guarda con Tenía tanto que darte?

-Todavía no me he empachado. Es una canción con la que conecté de forma masiva con la gente. Ojalá poder repetir esa conexión

-Hablando de Tenía tanto que darte, ¿es de esas artistas que descartan canciones antiguas o sigue con los clásicos que le piden?

Por ahora no lo he hecho… Debería hacerlo? Creo que a la gente le hace muy feliz cuando llega ese momento del concierto…

¿Qué deben esperar los vecinos de Salobreña del concierto?

-Vamos a hacer un concierto eléctrico con toda la banda Power trío con el que haremos un repaso por mis clásicos y por algunos temas nuevos del último disco. La gente lo suele disfrutar mucho y nosotros ya estamos sonando muy empastados.