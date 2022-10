Nieves Molina: “El flamenco está muy vivo, no sabemos cómo sonará el de dentro de 100 años”

La Peña de la Platería, que no puede tener más solera, inaugura un Ciclo de Conciertos de lo más sugerente. Son Los Matinales de la Peña de la Platería. En ellos, el público podrá disfrutar de una mañana en pleno Albaicín, con una exquisita programación musical. Serán a las 12:00 horas y al término de cada concierto, quien así lo desee y reserve, podrá almorzar o tomar algo, en muy buena hora, en este lugar de marco incomparable que es nuestra Peña de la Platería, decana del flamenco en España.

La inauguración de este ciclo le corresponderá a Nieves Molina y su grupo, que interpretará una versión muy particular del Allegro Soleá y Fantasía de Enrique Morente. Con dicho motivo, conversamos con esta granadina que se ha formado y ha desarrollado su cante por media Europa y ha vuelto a Granada como profesora de Conservatorio, donde despliega su conocimiento y su genio musical e interpretativo.

La trayectoria de Nieves es tan especial como su propia visión del flamenco. Le preguntamos por ello y nos la esboza. “Estoy orgullosa de vivir del flamenco y por haber podido dedicarme a este arte y vivir de él. Me queda la espinita de no haber podido estudiar canto lírico o coral, que tanto me apasionan. Empecé a cantar con 9 años en el coro del colegio de la Sagrada Familia, luego en la Coral del Instituto Padre Manjón. Me fui a vivir a Inglaterra a seguir estudiando Química y allí estuve en el Coro Royal Liverpool Phylarmonic, conocí a unos rumberos que hacían conciertos por allí y me di cuenta de que me gustaba algo más profundo, y encontré en Chester una peña flamenca. Mientras no paraba de escuchar flamenco por lo que mi inicio fue muy autodidacta. Volví a España, tomé clases en el Sacromonte, de cante y baila, estuve en Barcelona bailando y después de varios años hice cante flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Donde me titulé y ya accedí a los Conservatorios, primero de Murcia y ahora de Granada”, nos relata.

En este marco, inaugurar la temporada de Matinales de la Peña de la Platería, en torno a una obra de Morente, nos parece que le generará todo tipo de sensaciones. Nieves nos dice que “me vuelvo a sentir granadina, me hace mucha ilusión presentar este proyecto en el Platería, que tanta solera y respeto infunde, me encanta Morente, representa a granada. Además la obra que versionamos, Allegro Soleá y Fantasía tiene que ver con mi mundo musical porque la primera parte de mi vida hacía música clásica y coral y después me he dedicado al flamento de manera profesional y esta obra aúna ambos mundos”.

Al respecto, le preguntamos por esta obra de Morente y de Robledo, que es realmente una maravilla de Morente y acerca, como decía Nieves, ambos mundos, la soleá y la fantasía, lo académico y lo flamenco. Nieves nos dice que “hacemos una versión o adaptación de estas dos obras de Morente y Robledo. Es una versión para un quinteto con dos guitarras, violín, percusión y voz. Lo que más se ha conservado es el cante de Enrique, sus melodías y letras, y el resto son cosas originales ya hechas en torno a mi tesitura y tonalidad, las falsetas son totalmente originales”.

De ahí, pasamos a conocer su opinión y su paso por un país donde paradójicamente conoce el flamenco y lo interpreta, Inglaterra. “En Inglaterra el flamenco es percibido como algo muy posh, un poco pijo, pero creo que para ellos es muy terapéutico, pues son tan poco dados a expresarse que el flamenco les ayuda a que lo hagan y saquen su sentimiento, hay algunas peñas, y hay cierta afición”, nos dice.

Una pregunta curiosa obligada es por su compañera de estudios de cante flamenco en la Escuela de Música de Cataluña, la archiconocida Rosalía. “Es verdad, con Rosalía coincidí un año en la el Taller de musics y luego los tres años de la Escuela Superior de Música de Cataluña, teníamos buena relación, de compañeras, ella tenía una perspectiva propia, recuerdo que uno de los profesores nos dijo que solo había una alumna con la misma rapidez y ganas de aprender que yo, Rosalía. También recuerdo las discusiones sobre si tenía “quejío” o no”, nos cuenta Nieves.

Para ir terminando, nos adentramos en conocer qué percepción tiene del flamenco, si es su última parada en su evolución musical y cómo ve el desarrollo de este género en el tiempo y en los gustos del gran público. Sobre todo ello, nos dice que “ya no cambiaré de género musical, me puedo aficionar a otras música, de hecho me llama la atención la música griega y turca, por ejemplo, o la electrónica, pero siempre desde el flamenco. El flamenco es algo muy vivo, no sé cómo sonará el flamenco de dentro de 100 años, se debe adaptar a nuevas tendencias, paralelamente está bien que este en los conservatorios pues ahí se conserva la tradición y esta no se perderá. Que sea fluido y que la gente haga cosas creativas con respeto y conocimiento, está muy bien”, nos comparte la profesora.

Entendemos que el Concierto que inaugura la temporada de Matinales de la Peña de la Platería, la mañana del domingo 16 de octubre tiene todos los ingredientes para ser una cita en torno al flamenco muy especial. Le deseamos a Nieves Molina y a todo el elenco mucha suerte y ya solo queda, disfrutar de esta obra eterna de Morente bajo la óptica y el sello propio de esta artista granadina, Nieves Molina. ¡Suerte Maestra!