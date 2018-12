Niños Mutantes cerrará su gira con un concierto en Filipinas

El grupo granadino Niños Mutantes cerrará 2018 con un último concierto en Manila, capital de Filipinas. Será el próximo 15 de diciembre y supondrá el broche de oro a un intenso año y medio de tour con Diez y su epílogo Diez&Medio.

En este 2018 Niños Mutantes ha cumplido con su año más viajero. La gira le ha permitido cruzar el charco y visitar México, Venezuela, Colombia y Panamá. Su último concierto en España fue el pasado 1 de diciembre en La Riviera. Ahora el grupo pone rumbo a Filipinas para una última actuación en la capital.

Con dos décadas de carrera y diez soberbios discos en su haber, Niños Mutantes ha demostrado éxito tras éxito que ya forman parte de la historia de la música en español.

Niños Mutantes se formó en Granada en 1994 como formación paralela de otra banda, Mama Baker, y ahora lo integran Juan Alberto Martínez, voz y guitarra; Andrés López, guitarra y teclado; Miguel Ángel Haro, bajo; y Nani Castañeda, batería.

El año pasado publicaron su décimo disco, Diez, producido por Abraham Boba y César Verdú, de León Benavente, que incluía joyas como Glaciares y volcanes, No continuar, Pura vida, FGL o El instante y acercaba su sonido al de sus míticos paisanos 091. En abril editaron el EP Diez y medio. Se trata de un epílogo con canciones que no cupieron en ese álbum como Segunda oración del desierto y No pude llegar a tiempo, uno completamente nuevo -Sin Pensar- y una versión de A galopar de Paco Ibáñez, grabadas con el mismo equipo que Diez, más la colaboración de Alonso Díaz (Napoleón Solo), habitual acompañante del grupo en directo.

Andrés López señaló en una reciente entrevista que Diez ha sido el disco que “más sorpresas nos ha dado”. “Pusimos toda la carne en el asador para demostrar que estamos más vivos que nunca, y así ha sido”.