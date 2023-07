Noche de amor, noche de complicidades

Volvía el Maestro Andrea Marcon por Granada, por su Granada y se notó. Desde el inicio del concierto, titulado 'Amor embrujado – Amor encantado' y en el marco del Ciclo dedicado a la voz del Festival. El que fuera una de las grandes batutas de la OCG volvía con su grupo La Cetra Basel y con la Mezzo Magdalena Kozená con un repertorio absolutamente monográfico de lo mejor del barroco.

Sobre el papel, y ante el público que no sea muy seguidor del día a día cultural granadino, era una típica noche del Festival. El Carlos V, un repertorio exquisito, un grupo especializado en barroco y una voz imponente, y así fue. Pero se notó que eso era un punto de partida. Justo al comienzo del Concierto, en cuanto salió el grupo, alguien del público grito 'buon ritorno', dedicado a la vuelta de Marconi a Granada, y eso resume mucho de lo que ocurrió. El maestro, en ese instante sonrió pero comenzó un concierto en el que el aprecio, la complicidad de Marcon y el público granadino y del Festival se hacía evidente. Cierto es que la voz de la diva era realmente espectacular, su dicción, agilidades y coloraturas perfectas, pero no era un concierto en el que se dejaba atrás al grupo instrumental en absoluto. Eso se evidenció especialmente en “La Follia”, un concertó grosso de Corelli al que Geminiani le añadió unos pasajes solistas también de viola y de violín segundo. Esta obra resultó espectacular, embriagadora y emocionantísima, con una dirección e interpretación en estado de gracia. Más adelante, ya en la segunda parte, otra obra instrumental de Veracini brilló, pero en otro sentido. En esta ocasión el peso solista recayó sobre los oboes y el fagot, que no habían intervenido en la obra de Corelli. Resultó más palaciega y refinada esta obra de Veracini que en origen formaba parte de una colección de seis Oberturas para el príncipe Federico Augusto de Venecia.

El resto del programa fue un compendio de intervenciones prodigiosas de la Mezzo sobre la ópera Alcina de Handel. Una ópera inspirada muy en el gusto barroco de las caballerías medievales, los encantamientos y los bosques amenazantes y llenos de vida, en concreto se basa en el poema épico Orlando Furioso de Ariosto. Alcina es el personaje que encarnó Magdalena Kozená, es un repertorio muy trabajado por ella y junto al grupo, lo que se evidenció en cada pasaje y en la perfecta conjunción. En el apartado de relieves del personaje y de cómo lo encaró, es complicado saber si en un concierto sin, a priori más actuación que la precisa puede juzgarse ese apartado o no sí se puede decir que en lo vocal transmitía cada una de las palabras de la maga Alcina pero un formato así, siempre va a encorsetar o no permite profundizar más en los aspectos dramáticos. En cualquier caso, resultó una maravilla.

Igualmente las dos propinas que eligieron, Lascia ch’io pianga, inolvidable y exquisita y finalmente y para terminar, de nuevo a Venecia. Esta vez de la mano de Antonio Vivaldi y “la veritá in cimento”, una gran noche, llena de complicidades y encantamientos.