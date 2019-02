Nuria González Blanco, la productora granadina 'nominada' a los Oscars 2019

Una poética y agridulce mirada a la demencia senil ha llevado a los Óscar a la productora granadina Nuria González Blanco, quien, como parte del equipo del cortometraje de animación nominado Late Afternoon, dijo que estar en la gran gala del cine es algo "surrealista" e increíble.

"Es una mezcla de sensaciones. Estoy muy contenta, estoy que no me lo creo, es como ¿estoy aquí? Como productora y trabajando en animación, estás detrás de las cortinas la mayor parte del tiempo. Y todo esto, la atención, ver que a la gente le gusta el trabajo que has hecho, el reconocimiento, te hace sentir muy especial", explicó.

Tremendamente feliz y con una enorme sonrisa que no le cabe en la cara estos días, González Blanco, nacida en Granada, pero residente en Irlanda, recibió a los medios en un hotel de Beverly Hills a escasos días de pisar la alfombra roja como candidata al Óscar al mejor corto de animación. "En mi familia están muy orgullosos y eso es muy bonito", agregó.

Reacción de la productora al saber la noticia

We're absolutely delighted that Late Afternoon has been nominated for an Oscar... Honestly it's surreal! Good to have this video as proof 😄 (lower the volume though!) @TheAcademy #OscarNoms pic.twitter.com/H6gdMXSZ4j — Louise Bagnall (@elbooga) 22 de enero de 2019

Late Afternoon, que dirigió Louise Bagnall, competirá el domingo por la estatuilla frente a Animal Behaviour, Bao, One Small Step y Weekends. Esta fabulosa oportunidad de triunfar en Hollywood le llegó a una española trotamundos que creció en Ceuta y Madrid y que también vivió en Escocia y Singapur.

Con semejante recorrido vital, su aterrizaje en el cine no podía ser menos original: tras estudiar Óptica en España, se animó con unos cursos de animación cuando aprendía inglés en Escocia. "Y me lancé. Dije: 'No sé si voy a encontrar trabajo, pero me apetece mucho hacerlo y no me quiero morir sin intentarlo'", rememoró.

Ya en el estudio irlandés Cartoon Saloon, González Blanco desarrolló Late Afternoon junto a la directora Louise Bagnall, quien, un día y a toda prisa, la abordó con su idea para este corto. "En ese momento dije: 'Sí, claro que sí'. Fue un impulso, la conocía y me gustaba trabajar con ella. Luego, por la noche, pensé: 'Madre mía, y si no me gusta nada...'", recordó divertida.

"Pero quedamos para almorzar, leí el primer borrador, vi algunos conceptos en su cuaderno, y me enamoré. Fue una gran decisión. Era totalmente mi estilo, la historia me pareció preciosa. Es un tema muy sensible y muy triste, pero en el corto se toca de una manera positiva pero realista", explicó.

'Late Afternoon', destellos de lucidez

Late Afternoon se centra en una anciana que padece demencia y que se deja llevar por unos tenues recuerdos cada vez más débiles, cada vez más frágiles. "Normalmente es más triste para los familiares y amigos que están alrededor", apuntó la productora, quien destacó que trataron de "celebrar" esos momentos en los que los ancianos "vuelven al presente", como si tuvieran destellos de lucidez, y conectan con sus seres queridos.

Asimismo, el evocador estilo en dos dimensiones, con uso de dibujo a mano y acuarela, responde a una intención narrativa. "Hay gente que tiene memoria fotográfica, pero normalmente los recuerdos son borrosos: te acuerdas de sensaciones y esas sensaciones se visualizan con muy poquito", afirmó.

"Me gusta mucho explorar los sentimientos (...). Con la animación puedes jugar mucho con las metáforas y contar historias que, a lo mejor con imagen real, serían demasiado duras", añadió.

Con 15 españoles en el equipo de Late Afternoon, aproximadamente un tercio de todo el personal, González Blanco dijo que la nominación ha reforzado su autoestima. "Como productora, siempre trabajas con inspiración o lo que crees que va a funcionar: estas tomando riesgos todo el tiempo. Y el hecho de estar nominados a un Óscar te da esa confianza de 'oye, vas por el buen camino'", relató.

Y aunque se le notan ya los nervios, González Blanco mira a los Óscar aún desde cierta distancia. "Mi hermana es mi acompañante y la hermana de Louise es su acompañante. Están muchísimo más emocionadas porque no trabajan en el cine. Para ellas, pues son los Óscar, la gente famosa, el glamour... Y es contagioso porque nos lo están pegando", dijo.

"Tengo ganas de vivir la experiencia, seguro que lo pasamos muy bien y creo que va a ser un día bonito y para recordar, pase lo que pase. Lo digo mucho, pero es que es verdad: estamos muy contentos de estar nominados al lado de grandes cortos, los he disfrutado muchísimo. Y para mí, sinceramente, el que gane se lo tiene muy merecido y ya está", remató.