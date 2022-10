Joseph Swensen se pone al frente de al OCG este viernes

Joseph Swensen se pondrá este viernes al frente de la Orquesta Ciudad de Granada para una entrega del ciclo sinfónico que dará comienzo a las 19:30 horas en el Auditorio Manuel de Falla. El primer programa elegido de los dos que dirigirá́ esta temporada el principal director invitado de la OCG cuenta con obras de Brahms y Schumann. Del Adagio de la Serenata núm. 1 de Brahms el crítico vienés Eduard Hanslick escribió en el Freie Presse: “El primer movimiento nos pareció la perla de toda la obra y es quizá́ el movimiento más bonito escrito por Brahms hasta la fecha. El color instrumental y la gracia de la melodía le dan la cualidad de la música nocturna, y está llena de luz de luna y el aroma de las lilas”. La Sinfonía núm. 1 Primavera de Schumann, segunda obra del programa, constituye toda una declaración de amor; tras el descubrimiento de la Novena sinfonía de Schubert, el compositor escribe a Clara: “Solo deseo poder casarme contigo y poder escribir sinfonías como ésta”.

El director Joseph Swenen volverá a ponerse al frente de la Orquesta Ciudad de Granada en marzo de 2023, en el programa titulado América, América, con obras de Bernstein, Barber y Gershwin.

El director

Joseph Swensen es Director Emérito de la Scottish Chamber Orchestra, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada, Asesor Artístico de la Northwest Sinfornietta (USA) y profesor de violín en la Indiana University Jacobs School of Music. Swensen fue Principal Director Invitado y Asesor Artístico de la Orchestre de Chambre de París (2009-2012) y Director Principal de la Scottish Chamber Orchestra (1996-2005). Mantiene colaboraciones estables con prestigiosas formaciones como la Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre National de Bordeaux, London Mozart Players, y la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Ha actuado, entre otros, en el Mostly Mozart Festival de Nueva York, en los Festivales de Tanglewood y Ravinia, BBC Proms, Barbican de Londres y el Concertgebouw de Ámsterdam.

Como solista de violín, faceta que ha retomado recientemente, ha actuado con la Colorado Symphony y Los Ángeles Chamber Orchestra. También dirige desde el violín, como hace habitualmente con la Orchestre de Chambre de París, London Mozart Players y la Scottish Chamber Orchestra. Con esta última ha grabado los conciertos para violín de Brahms, Mendelssohn y el segundo de Prokofiev para el sello Linn Records, obteniendo un exitoso reconocimiento internacional.

Dentro de su faceta de músico de cámara, Swensen actúa con el pianista y director norteamericano Jeffrey Kahane y con el violoncellista Carter Brey (Kahane Swensen Brey Trío).