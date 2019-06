La nueva generación de 'OT' desembarcará el sábado en el Palacio de Deportes

Hace un mes, la extriunfita Lola Índigo llenaba por completo el Palacio de Congresos. Su pegadiza música, coreografías de altura y puesta en escena deslumbrante hacían bailar a cientos de personas. Mañana, sus compañeros de la última edición de Operación Triunfo (OT 2019) harán lo propio en el Palacio de Deportes -en vez de la Plaza de Toros- a las 21:30. La organización anunció hace una semana el cambio de recinto para asegurar "la comodidad del público y hacer un show más cercano", rezaba la nota de prensa.

Los granadinos tendrán la oportunidad de ver en directo a la nueva generación de OT, formada por Alba Reche, Natalia, Famous, Miki, María, Damion y África, entre otros. ¿Qué temas se cantarán en el concierto? La venda, Uptown Funk, La llorona, Toxic y 90 minutos forman parte de la lista de canciones, la cual podría varias si alguno de los extriunfitos se atreve a interpretar su single.

¡Este sábado la gira de Operación Triunfo llega a Granada! Consigue entradas para éste y el resto de conciertos de la gira en https://t.co/OFAQkLqrCR pic.twitter.com/UzVEon41oZ — Live Nation España (@LiveNationES) June 12, 2019

Podría ser el caso de Natalia Lacunza, que lanzó ayer el delicado tema Nana triste junto a Álvaro La Fuente, alias Guitarricadelafuente. Famous presentó hace un mes Time, una colaboración con Brian Cross, el disc jockey catalán que ha trabajado con artistas como Mónica Naranjo, Ricky Martin e Inna. Julia Medina, por su parte, estrenó el pasado día 12 de junio su colaboración con Marta Soto, con el título de Entre otros cien.

La gira de 0T 2018 arrancó el pasado 8 de febrero con un lleno absoluto en el WiZink Center de Madrid. Casi 15.000 personas disfrutaron de dos horas y media de espectáculo donde los triunfitos reproducieron las 38 mejores actuaciones de esta edición. Ahora, después de unos meses de parón, se produjo lo que todos los seguidores del concurso estaban esperando: el regreso de la gira de OT 2018.

Lista de canciones del concierto

'This is me' - Todos

'Pégate' - Alfonso

'Bed I made' - Joan (a guitarra acústica)

'Vivir' - Julia y Dave

'1,2,3' - María y Famous

'God is a woman' - África

'Respect' - Alba y Noelia

'Give me love' - Damion (a la guitarra acústica)

'Feel it still' - Natalia y Famous

'El cuarto de tula' - Sabela

'One more try' - Marta (piano y voz)

'Échame la culpa' - Sabela y Alfonso

'Another day of sun' - Marilia y Joan

'El ataque de las chicas cocodrilo' - Miki y Carlos Right

'Hasta la raíz' -Marilia

'Rock’n roll boomerang' - Dave

'Don’t stop me now' - Todos

'She used to be mine' -Alba

'Perfect' - África y Damion

'Benditas feridas' - Sabela

'Everything' - Carlos

"Toxic" - Alba y Natalia

'90 minutos' - Julia (piano y voz)

'Mi historia entre tus dedos' - Julia y Carlos

'Voy en un coche' - María

'The scientist' - Natalia (al piano)

'And I am telling you' - Famous

'Com una lluna a l'aigua' - Miki

'Stone cold' - Noelia

'Este amor ya no se toca' - Alba, Julia y Natalia

'September' - Marta y Famous

'Spice up your life' - Todos

"La llorona" - Alba

'Seven nation army' - Natalia

'Uptown funk' - Famous

'Somos' - Todos

'La venda' (Eurovisión 2019) - Miki

'Viva la vida' - Todos

Buenas noches - Todos