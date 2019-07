El escritor Mario Bois describió a Carmen Amaya como "una llama en el centro de un brasero; una llama que se retorcía, una llama que crepitaba, una llama negra, incandescente, que fascinaba". Casualmente, una crítica en el New Yorker hablaba de Olga Pericet como "una intérprete ardiente y técnicamente consumada, además de una valiente experimentadora". Medio siglo separa el nacimiento de la Capitana del de la bailaora cordobesa. Sin embargo, ambas encarnan la versatilidad, la emoción y la libertad en el baile flamenco con vocación de danza universal.

Hace un año, Pericet empezó a investigar la figura de Amaya para crear un nuevo montaje. El resultado, que se podrá ver este jueves en el Teatro Isabel la Católica, acerca el mito de la bailaora de Somorrostro desde la mirada contemporánea y flamenca de la artista. La cordobesa define Un cuerpo infinito como "un diálogo con ella, sin ninguna pretensión de plagiarla, para decirle desde el presente lo maravillosa que fue". "Hablamos juntas en el espectáculo. Ella me acompaña. Yo no la imito, ni ella está hay. Se va a ver bailar a Olga Pericet", sentencia.

La intención de la bailaora con su nuevo montaje es también mostrar el eco que esa "genio del flamenco, que rompió barreras a nivel artístico y sociológico", ha tenido en ella y en las generaciones posteriores. "Ella demostró que los límites los ponen las personas. Fue un artista tan grande y tan libre. Hizo lo que quiso. Ella lo sintió así. Revolucionó el mundo del flamenco siendo mujer, gitana y pobre", destaca Pericet sobre la que es para ella "una gran inspiración".

-¿Qué ha aportado Carmen Amaya a la danza?

-Hoy por hoy no bailaríamos así. Gracias a ella la bailaora, que en ese momento se limitaba al braceo y a los quebrados más dulces, pudo zapatear más. Propuso otro tipo de canon de movimiento. Sus técnicas de zapateado las bailan en la actualidad hombres y mujeres. Los hombres ahora también mueven las caderas. Había una limitación por el tiempo que corría y por la moda. Ella rompió con el canon. Sin ella eso no existiría", contesta.

-¿Cuánto ha cambiado su cuerpo y su danza después de esta creación?

-Hay limitaciones que están ahí por la edad. Tengo la edad prácticamente con la que Amaya desapareció. Hay habido un crecimiento de movimiento, ya que investigué el suyo. No me quedo con él pero si que he rescatado y he aprendido cosas.

Pericet bailará palos emblemáticos asociados a la catalana como el garrotín, el taranto y la rondeña*. En el montaje, se observará "una especie de posesión corporal donde hay movimientos icónicos de Amaya que se pueden ver; un impacto de zapateado del 0 al 100"; y hasta un número donde tocará las castañuelas. "Ella no sólo bailaba flamenco. Aprendió a bailar las danzas españolas, con una orquesta y a tocar las castañuelas", puntualiza. Entre los coreógrafos invitados estarán Marco Flores, Rafael Estévez y Valeriano Paños, considerados la vanguardia de la danza flamenca.

Muchos estilos musicales

El flamenco, el jazz y la música coral formarán parte de la banda sonora del espectáculo, donde actuarán el trompetista Jorge Vistel; el percusionista Paco Vega; la guitarrista Antonia Jiménez; un cuarto vocal formado por Elvia Sánchez, Elena Sánchez, Simón Drago y Mario Méndez; e Inma La Carbonera y Miguel Lavi al cante. Muchos se sorprenderán cuando escuchen Sing, sing, sing de Benny Goodman en uno de los números donde la bailaora emulará la estancia de Amaya en Estados Unidos.

La coreógrafa habló con amigos íntimos de Carmen Amaya e investigadores de su obra, algunos influidos por el mito romántico que se creó en torno a ella, para elaborar el espectáculo. "He descubierto la Carmen más vulnerable y más personal, lo que era Carmen sin ser Amaya. Era muy dulce. Ahora parece que la conociera", admite la cordobesa, que por momentos se ha sentido identificada con la leyenda de Amaya.

"Me ha impactado saber los dolores que llevaba a cuestas -por la enfermedad renal que acabó con ella a los 50 años-; y toda la responsabilidad de una troupe inmensa que llevaba a sus espaldas. A veces se sentía sola. Yo también me he sentido muy sola. Me he metido en su piel muchas veces y la he podido comprender", cuenta la artista, que le bailará al dolor de sus riñones en "un silencio que a veces puede incomodar pero es el mismo dolor que llevamos muchas bailaoras en las rodillas, las caderas y el corazón".

El montaje con Carlota Ferrer a la dirección escénica y Roberto Frattini como asesor de dramaturgia no tendrá un argumento lineal, ya que el montaje se ha planteado como "una especie de collage partido de recuerdos y memorias esparcidas en el universo que se van recogiendo y a veces llegan como si fueran meteoritos". El espectador verá, en palabras de Pericet, una pinceladita de su universo más contemporáneo. Un universo donde caben dos planetas brillantes, grandes y en constante movimiento como son Olga Pericet y Carmen Amaya.

*Este tipo de fandango carece de un compás marcado que facilite su expresión como danza flamenca. Será Amaya quien lo adapte para el baile denominándolo rondeña minera.