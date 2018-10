El cantante Pablo López llenará de emoción el Palacio de Congresos en su concierto de hoy

"Fuera. / Vete de mi casa. / Tú no eres mi amiga. [...] Y yo sigo jugando, / qué más da. /Sigo jugando / y siempre me castigan". ¿Quién no ha tarareado alguna canción de Pablo López en estos últimos meses? ¿Ni siquiera estas líneas de uno de sus primeros singles del nuevo disco, Camino, fuego y libertad? Miles de granadinos se desgatiñarán hoy en el Palacio de Deportes en el concierto del cantante malagueño, que pasará por la ciudad con motivo de su gira Santa Libertad.

El ex triunfito interpretará temas de su último trabajo, Camino, fuego y libertad, con los que emocionará al público. "Con este álbum he revuelto todo, mi vida, mis historias, incluso, mi casa", afirma el cantante malagueño, famoso por su participación en la sexta edición de OT.

Piano y encanto a cuestas, el cantante de Fuengirola causa sensación en cada concierto. Así habló Jordi Bianciotto, periodista de El Periódico y crítico musical, del paso de López por el Liceu de Barcelona: "Nada más salir a escena, docenas, quizá cientos de fans se levantaron para grabar cada inflexión vocal, cada gesto del malagueño, sin que eso supusiera ningún problema de protocolo. Al contrario, esa respuesta del público forma parte de la idea de implicación emocional total que transmite el cantante y pianista, y que envolvió su recital".

El cantante, coach de La Voz, se desnuda en su último trabajo donde habla de cosas que, en palabras del malagueño, "no tiene nada que ver con la extravagancia de la vida del músico, sino con lo más profundo de un ser humano, del miedo, de saber que te has equivocado… Cosas que nos pasan a todos".

El artista presentó presentó su tercer disco el pasado 15 de diciembre. Once nuevos temas, compuestos, grabados y producidos entre el Reino Unido en The Abbey Road Studios, Estados Unidos East West Studios (L.A.), Madrid (MG Studios) y Barcelona (Wiked Sound). La gira está prevista que pase por 70 escenarios diferentes, durante los cuales más de 200.000 personas disfrutarán de directo de este "camino de libertad".