Pablo López: "Me pondré en la carretera mientras haya un persona esperando para escucharme cantar"

Pablo López (Fuengirola, 1984) llega a Motril con su gira Mayday & Stay Tour para presentar en directo su último trabajo discográfico, Unikornio. Once millones de versos después de ti, un concierto en el que promete romper la cuarta pared interactuando con el público y derrochando toda su energía sobre el escenario.

-¿Cómo va el verano?

-Lo llevo bien. Mirándolo desde la barrera pero feliz. No puedo dejar de tocar ningún día, porque cuando entras en esa dinámica tan hermosa con el escenario, y das vueltas por España haciendo música, no queda otra.

-¿Cuál sería la banda sonora de este verano de Pablo López?

-Ahora mismo estoy escuchando mucho a John Meyer. Es un artista que me gusta mucho y hace poco sacó un trabajo nuevo, y como soy de discos, me lo estoy tragando entero. Aunque mi lista de Spotify es muy random.

-Para muchos podríamos decir que la banda sonora de este verano está siendo Unikornio. Once millones de versos después de ti...

-Hombre claro, esa es la que emana de dentro para afuera y en este caso, más que nunca porque es una obra que relata directamente mi propia vida y experiencia personal. Sin embargo, esa la escucho cuando estoy en el escenario. Creo que es todo tan intenso que lo dejó ahí después de dos horas de actuación, fuera del escenario no escucho mis canciones porque las comparaciones son odiosas, y no puedo reproducirlas después de tenerlas tan presentes como las tengo ahora.

-Supongo que esto se lo habrán preguntado un montón de veces, pero ¿por qué ese nombre para el disco?

-Los unicornios son casi imposibles, igual que las canciones, en el disco hay diez unicornios. Hay canciones que tienes instaladas en tu vida, en la memoria y que no puedes tocar pero de alguna manera ahí están, es un casi no. Un animal místico que hay que cazar, que no existe realmente pero tienes esa ilusión de que casi existe.

-¿Y el nombre de la gira?

-El nombre de la gira hace referencia precisamente al disco que se divide en dos partes: Mayday & Stay. Dos partes psicológicas, musicales, una intencionalidad opuesta... eso quise llevarlo de alguna manera a los directos.

-¿Y ha sido complicado llegar al punto en el que se encuentra ahora?

-Creo que lo más difícil de todo es ese masoquismo cuando te enfrentas realmente a la próxima composición para que no te encuentres indiferente. Ahora mismo estoy hablando contigo y estoy con el piano, hay veces que es como una montaña muy dura, hay interpretaciones que son complicadas pero si piensas en la satisfacción de que la gente haga suya una canción tuya, eso lo compensa todo.

-¿Es demasiado pronto para preguntarle si ya está trabajando en lo próximo?

-Nunca es demasiado pronto y nunca demasiado tarde. Creo que por mi forma de escribir, siendo honesto, está llegando a unos niveles que mido las verdades con las que intento expresarme... y aunque me maten por decir esto, en muchos casos sale solo. Lo mismo si no tuviese nada que contar o que expresar sería diferente.

-¿Y alguna colaboración próximamente?

-Pues precisamente ahora estoy produciendo un disco completo para Raphael, y que está resultando ser un viaje impresionante. Es el principio de una historia maravillosa que había escrito para él, pero el reto de hacer algo para semejante leyenda es complicado pero satisfactorio.

-¿Dónde cree que radica el éxito de Pablo López?

-(Risas) Esa es una pregunta muy difícil de responder. Creo que lo único que puedo decir es que me pondré en la carretera mientras haya como mínimo una persona esperando para escucharme cantar.

-¿Le gusta más el directo o el escuchar las canciones en la intimidad?

-Me gusta muchísimo más el directo, pero evidentemente escuchar las canciones en la intimidad es algo fundamental. Todo es importante, pero realmente la emoción que se crea encima de un escenario cuando entras en comunión con el público, cuando ves ese derroche de energía, es una locura. Es realmente por lo que uno se levanta por las mañanas.

-No sé si es consciente del gran revuelo que se formó cuando se anunció su actuación y que las expectativas son muy altas...

-(Risas) Espero estar a la altura ya que es algo muy bonito pero también exigente. Sin ser vanidoso diría que, como mínimo voy a dar todo lo que tengo y lo que me quede de energía lo pondré ese día por delante. Espero que la gente se quede con esa sensación de querer volver a escuchar música en directo.

-¿Conoce la Costa Tropical?

-Por supuesto, uno de mis mejores amigos del instituto es de Salobreña y todos los veranos íbamos una semana de vacaciones. Tengo amigas también que son de Motril y la verdad es que tengo mucho cariño a la costa de Granada en general.

-¿Nos puede adelantar algo de lo que escucharán los espectadores en el concierto de Motril en Vivo?

-(Risas) Principalmente van a ver a un colgado con un piano que les preguntará que quieren que pase durante esas dos horas de concierto. La gente que ya me ha visto en directo sabe que rompo mucho la cuarta pared, me gusta muchísimo interactuar con el público.