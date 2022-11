Paolo Fresu: "El jazz es una música viva y en progreso, pero no va de la mano del mercado actual"

Se inaugura el la 42 edición del Festival Internacional de Jazz de Granada con uno de los grandes nombres del jazz europeo. El trompetista sardo Paolo Fresu es un referente contemporáneo del jazz y uno de los grandes nombres de la larga tradición jazzística italiana. Con un sonido que se asemeja al último Chet Baker y a otro gran referente italiano como es Enrico Rava, se presenta en Granada acompañado del bandoneonista Daniele di Bonaventura. Ambos vienen tocando desde 2011 cuando publicaron a dúo el disco Místico Mediterráneo. Su música es un jazz de amplias miras dónde lo mediterráneo y la música latinoamericana tienen cabida. No hay mejor manera de abrir una nueva edición del festival jazzístico por excelencia del sur de Europa, animado por la infatigable Mariche Huertas. El concierto de esta noche cuenta con la colaboración del Instituto Italiano de Cultura.

-Inaugura el festival y recibirá la Granada del Festival de Jazz de Granada 2022. Un reconocimiento a su trayectoria y también al jazz europeo, ¿qué le parece este premio?

-Un premio siempre es algo importante y estimulante para la trayectoria de un músico. Llevo muchos años vinculado a España y fue uno de los primeros países europeos que frecuenté con asiduidad. El jazz europeo ha hecho un gran recorrido en los últimos años al que espero haber contribuido también. Por tanto, recibir este premio es una confirmación del camino que he emprendido, aunque sé que sólo estoy a mitad de camino.

-En sus inicios uno de sus referentes fue Enrico Rava, ¿sigue teniendo relación con el maestro Rava?

-Por supuesto. Con Enrico hay mucha estima mutua, así como una gran amistad, y hemos trabajado mucho juntos, especialmente en el proyecto dedicado a Chet Baker. Hablamos por teléfono hace no más de tres días porque en estos momentos tiene una neumonía y ha tenido que cancelar todos sus conciertos. Pero pronto se recuperará porque es una roca y tiene un pensamiento sólido y obvio del que muchos nos hemos nutrido.

-Al igual que otros músicos europeos, la tradición musical de su país está muy presente en su discografía, ¿qué aporta el jazz a la música tradicional italiana y viceversa?

-El jazz es hoy una música del mundo y florece allí donde hay raíces y un suelo fértil. Italia es ciertamente fértil y su humus se compone de una gran y caleidoscópica tradición formada por la música popular, la música mediterránea, la canción napolitana, la ópera, la música clásica, la música europea... El jazz, como música esponjosa, ha sacado su savia de esta historia antigua, pero también estoy convencido de que la música actual ha sacado mucho del jazz, que es por excelencia la música del presente. Al fin y al cabo, es lo mismo que ocurre en España con el flamenco y en otros países de Europa con sus respectivas músicas populares y cultas.

-Miles Davis, otro de sus referentes, solía decir que sólo existe música bueno o mala. ¿Qué tiene que aportar el jazz a la música contemporánea?

-El jazz es música contemporánea en el verdadero sentido del término. Aporta lo que oye, ve y respira. Como decía Ellington (la frase es suya) lo importante es hacer buena música y hacerlo con el corazón además de con honestidad intelectual.

-¿Cual ha sido la evolución de su colaboración con el bandoneonista Daniele de Bonaventura desde la aparición en 2011 de su primer trabajo en común Místico Mediterráneo?

-Mistico Mediterraneo junto con el extraordinario grupo vocal A Filetta es el proyecto que nos hizo conocernos mejor y luego nos ofreció la oportunidad de tocar como dúo. Con Daniele, sin embargo, hemos hecho muchas otras cosas, como la música para la película Vinodentro con mis composiciones arregladas por él para orquesta de cámara, el proyecto sobre la laudería franciscana del siglo XIII Altissima Luce y otros proyectos con conjuntos grandes y pequeños. No menos importante es el trío con el violonchelista brasileño Jaques Morelenbaum. Hay muchos proyectos en los que participamos juntos, pero el dúo sigue siendo muy estimulante e íntimo.

-La tradición jazzística en Italia ha sido muy importante en el ámbito europeo, de hecho grandes músicos italianos son auténticas referencias, como el mismo Enrico Rava, Enrico Pieranuzzi o Aldo Romano, ¿cual es la situación actual?, ¿hay relevo para estos grandes nombres?

-En Italia hay muchos músicos que no sólo tocan muy bien sino que, sobre todo, son jóvenes y tocan varios tipos de jazz. El país es largo y variado, y dado que el jazz es una música actual, fotografía un presente ciertamente rico en música. También hay que reconocer los cursos de jazz de los conservatorios de música que han permitido conocer y estudiar esta música, así como practicarla. Por lo tanto, la situación es muy buena, pero los músicos son muchos y faltan oportunidades para ser escuchados y apreciados. Por lo tanto, hay muchos artistas que merecen más notoriedad tanto en Italia como en el extranjero porque, al final, los más conocidos son los que usted ha mencionado y entre ellos su servidor. Además, hay que decir que lo mismo ocurre con los músicos de otros países. Demuestra que el jazz es una música viva y en progreso, pero que no va de la mano de las leyes del mercado actual.

-¿Ha colaborado alguna vez con algún músico de jazz español?

-Soy un enamorado del flamenco y del jazz español, he colaborado con muchos músicos españoles. Como organizador creo que fui el primero en traer a Pedro Iturralde a Italia (en mi festival Time in Jazz de Cerdeña) y en programar a artistas como Jorge Pardo, Chano Domínguez. Gerardo Núñez y otros. Artistas con los que colaboré posteriormente y con los que sigo colaborando hoy en día tanto en directo como en los discos. En particular, guardo un disco en directo de hace muchos años grabado en el Teatro Central de Sevilla tras una semana de cursos en los que participé como profesor junto a Perico Sambeat, Javier Colina, Carlos Martín, Esperanza Fernández, Jeanne Lee, George Colligan, Marc Miralta, Manuel Soler. Era el año 2002 y el disco se titulaba Pasajes.

-¿Qué música tocará en el concierto inaugural del Festival de Jazz de Granada?

-Con Daniele tenemos un amplio repertorio que va desde Sudamérica hasta Europa. Está Chico Buarque y Fito Páez junto a Víctor Jara y la canción italiana de los clásicos o Fabrizio De André junto a Bach y Puccini. Y ahí está el tango que arriba sorprende entre los estandartes del jazz. Siempre decimos que tocamos lo que nos gustaría tocar a nuestros queridos amigos durante una buena cena en casa mientras bebemos un buen vino. Ahí está, esa es nuestra idea de la música. Una idea muy familiar.