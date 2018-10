Paz Padilla da una lección de "humor puro y duro" en 'Desatadas'

Paz Padilla aterrizará mañana en el Palacio de Congresos con la comedia Desatadas gracias al programa Heterogénea, el mismo que trae hoy a La Fura dels Baus. Acompañada de las intérpretes Natalie Pinot y Rocío Marín, la humorista gaditana regresará a los escenarios con la nueva obra de Félix Sabroso donde se habla de "la neurosis colectiva con la que se gestionan las situaciones más cotidianas".

La respuesta del público, admite Padilla, ha sido "maravillosa": "Uy, parezco la Pantoja. Ha ido muy bien. Hay dos razones, creo. La gente espera ver una Paz Padilla humorista, y no como en la televisión, cuando me ven como presentadora. En el teatro es humor, puro y duro. Desde que entran hasta que salen. Entonces se lo pasan muy bien".

"La gente se ríe mucho y yo disfruto mucho, muchísimo", cuenta la intérprete andaluza, porque "aunque los personajes son muy diferentes unos de otros, muy dispares, no deja de ser el reflejo de la sociedad actual. Y es que en la sociedad actual existen esos personajes con los que te ríes". Desatadas es, en palabras de Padilla, "un poco de pasar de cómo te ves tú a cómo te ve la gente". "La imagen irreal que muchas veces tenemos de nosotros mismos. Y yo me lo paso genial. También es verdad que meto y saco por donde quiero. Es una obra que tengo muy abierta", reconoce.

La presentadora encuentra Desatadas "una obra muy actual". "Si ocurren cosas actuales yo las meto. Y luego juego mucho con el público. Si suceden cosas con el público yo las introduzco y eso me da una libertad increíble. Por eso me lo paso tan bien y nunca me aburro. Los técnicos se descojonan porque comentan entre ellos: "Esto lo ha metido nuevo". Siempre estoy pensando en la obra. Es una cosa increíble. Me tiro todo el día dándole vueltas, quitando y poniendo", cuenta.

La obra, cuyas protagonistas son tres mujeres internadas en un centro de salud mental, habla de temas como la locura de la vida actual, la religión, el miedo a la soledad y el desamor. "Todo el mundo va a ver a alguien reflejado en los personajes. Ves a tu vecina, a tu cuñada, a tu compañera de trabajo. Es que la sociedad nos hace llegar a ese punto de locura, en el que parece que tenemos que ser perfectos. Y nadie es perfecto. Pero tengo que tener la mejor casa, ser la más buena del mundo, ser la mejor persona, tengo que ser solidaria cuando realmente nadie es perfecto", explica la humorista gaditana.

Para Padilla, "el drama es internacional, ya que todos lloramos por lo mismo, conectamos con lo mismo: con la enfermedad de un hijo, con un accidente grave. Todos conectamos con la desgracia". En Desatadas, advierte, "conectamos con todos. Viene la abuela porque le gusta el Sálvame, la madre que dice "voy a llevar a mi madre" o la niña porque le gusta La que se avecina".