Paz Vega protagoniza 'The Bra', su primera película muda

La actriz española Paz Vega presentó ayer en Tokio el estreno mundial de The Bra, la primera película muda que protagoniza, un reto al que no se había enfrentado nunca pero que superó porque la historia la cautivó. The Bra, una producción germano-azerbaiyana y dirigida por el alemán Veit Helmer, es una de las dieciséis películas seleccionadas para competir en el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), que arrancó el 25 de octubre y se prolongará hasta el sábado.

El filme cuenta la historia de un conductor de tren, encarnado por el actor serbio Predrag Miki Manojlovic, que busca a la propietaria de un sostén que queda enganchado en uno de los vagones. "Cuando leí esta historia me cautivó, la historia en sí, los personajes, el hecho de que sea una película sin palabras", afirmó la actriz poco después de participar en la presentación de la película.

Vega (Sevilla, 1976) dijo sentirse "muy emocionada" por llegar a Tokio para el estreno de esta comedia de Veit Helmer en su primera visita a Japón.

Durante el rodaje, el tren pasaba de verdad cada 20 minutos, por lo que tenían que grabar "rápido". "Eso me ponía nerviosa y me daba miedo", reconoció la intérprete, aunque a la vez le resultó algo "fantástico y emocionante". La artista además aseguró que participar en el filme le dio la oportunidad de viajar hasta Bakú, capital de Azerbaiyán.