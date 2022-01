Planta Baja, kilómetro 0 de la maratón de Daddy Long Legs

Siete ciudades en siete días. Este domingo arranca en Granada la maratoniana gira española de la banda Daddy Long Legs, que llegarán a la ciudad de la Alhambra procedentes de Brooklyn. Durante una semana, la formación yanki ofrecerá a su cada vez más nutrido grupo de seguidores su imponente espectáculo cargado de blues primitivo y enérgico rock and roll.

Originales de Brooklyn, el singular trío neoyorkino formado por Brian Hurd, aka Daddy Long Legs, (voz, armónica, guitarra), Murat Akturk (guitarra) y Josh Styles (percusiones, maracas) dejó constancia de su furia en Granada por primera vez en 2014, en aquella ocasión en la sala Booga Club. El del domingo su cuarto show en la ciudad tras otros dos incendiarios en la sala Planta Baja de forma consecutiva en 2018 y 2019, contando por tanto con un notable grupo de incondicionales que esperan con expectación cada nueva visita.

La demoledora eficacia de Arturk con su hermosa guitarra Godin 5th Avenue y el implacable pulso rítmico de Josh Styles con su set básico de batería, maraca y hot rod incluido, son el complemento perfecto para que el enorme en todos los sentidos Brian Hurd, un fenomenal frontman con una abrumadora presencia escénica, vaya desengranando el cada vez más robusto repertorio de la banda.

Cuatro son ya los LP publicados desde que debutaran en Norton Records en 2012, uno de ellos en directo grabado en St, Vitus, Brooklyn, el magnífico Rides Tonight - Recorded Live!, y tres en estudio, Evil Eye On You (2012), Blood From a Stone (2016) y Lowdows Ways (2019), este último para Yep Roc Records, además de diversos singles para Norton y el sello español Folc Records.

A las habituales y necesarias referencias acerca de lo que se puede rastrear en su música (Howlin' Wolf, Screamin' Jay Hawkins, Captain Beefheart, Hound Dog Taylor o Dr. Feelgood) conviene añadir la esencia de los grandes bluesmen de las décadas doradas del género, a armonicistas como Little Walter o Sonny Boy Williamson o al mismísimo Muddy Waters. Y por supuesto, a los grandes referentes del blues rock y del boogie más descarnado, los angelinos Canned Heat. Cuando Village Voice le preguntó ¿Qué es Daddy Long Legs?", Hurd respondió: "La salvación del rock and roll a través del espíritu de las raíces y el blues"

Este concierto es también el inicio de la temporada invernal de la promotora Serpiente Negra, que anuncia diversas propuestas que acercarán a Granada a muchos de los grandes nombres del rock underground nacional e internacional como como The Anomalys, Koko Jean & The Tonics, Boogarins, The Courettes o The Whiffs, pisarán los escenarios de la sala Planta Baja los domingos a las 19:00 horas, en el constituido como definitivo.