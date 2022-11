Poesía y feminismo junto a Irene X y Aixa Bonilla en Granada

"No estoy delgada, estoy enferma. No estoy triste, estoy deprimida. No estoy loca, estoy inadaptada a una sociedad inadaptada". Así comienza el primer párrafo de su último libro, 'Perras de caza'. Irene X aterriza en Granada para recitar, firmar libros, abrazar y hacer reír a todas las personas que 'lloran' con ella en cada libro. Junto a ella también estará Aixa Bonilla, ilustradora del poemario 'Fe ciega', de Irene X, editora y correctora.

Irene X se da cita con sus lectores el 15 de diciembre en el club Playmobil en la calle Pedro Antonio de Alarcón. Además, la entrada será gratuita y el acto comenzará sobre las 20:30 horas de la tarde hasta las 22:30, porque como bien dijo en 'El sexo de la risa': "No seré breve porque no quiero ser dos veces nada".

La escritora maña ha publicado ocho libros, de los cuales su poemario 'La chica no olvida' fue distinguido por unanimidad con el Primer Premio ESPASAesPOESÍA en 2018.

Irene no deja indiferente a nadie cuando se abre en canal para hacer de lo cotidiano algo extraordinario. En su último libro, un manifiesto feminista que versa en poesía, 'vomita' todo lo que ha aprendido -sin querer- por el mero hecho de ser mujer.

"Que te puedes poner como quieras, pero quitarle importancia es quitarle humanidad, así que créela hoy. Créela hoy, porque estos años he aprendido el temor".