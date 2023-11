María José Muñoz, pregonera de la Asociación de Belenistas de Granada: "Mis amigos me dicen que me tengo que centrar más en mi carrera y de dejar de ayudar a los demás"

El viernes comienza diciembre, el mes de la Navidad y con ella en Granada se inaugura una nueva temporada de belenes. Por ello la Asociación de Belenistas de Granada organiza su Pregón de Navidad, que en esta ocasión correrá a cargo de la poeta María José Muñoz. El acto se desarrollará a partir de las 19:30 en el Palacio de los Condes de Gabia el propio viernes 1 de diciembre y contará con varios artistas y agrupaciones de la ciudad para que resulte aún más interesante y lleno de ingredientes, como el guitarrista Ángel Alonso o el Coro del Centro Artístico. El acto, abierto a todo el público hasta agotar el aforo, dará inicio a un nuevo año en el que esta rica tradición de “poner el belén” dará comienzo con el parabién de la Asociación de Belenistas de Granada, que hacen una labor inmejorable en el mantenimiento y fortalecimiento de esta entrañable tradición. Conversamos con la pregonera de 2023.

-¿En qué te has inspirado para tu pregón?

-Cómo pintora y poeta vivimos en una de las ciudades más bellas del mundo. Llevo pintando mi ciudad muchos años, así que he basado mi Pregón en ella, creando un ambiente muy especial para rememorar el Nacimiento del Niño Dios. Para ello, usaré poemas de un granadino de pro, Don Manuel Benítez Carrasco, y las mías propias, junto a mi prosa poética (a petición de mi querido amigo Juan Bedmar).

-¿Cómo te sientes?

-Siento una inmensa responsabilidad por ser Granada una ciudad plagada de artistas, intelectuales y grandes personalidades del mundo de la cultura. Que me hayan elegido a mí, una aprendiz de todo, para este Pregón me llena de orgullo. Agradezco inmensamente a María del Carmen Ruiz, presidenta de la Asociación Amigos del Belén de Granada, y Miguel Ángel Uribe por confiar en mi trabajo.

-¿Qué piensas de la Asociación y de su labor?

-Esa pregunta es muy interesante y me hace volver a mi niñez, recordar a la primera belenista de mi vida, era mi madre —desaparecida recientemente—. Cada Navidad era una fiesta increíble en mi casa, montábamos el Nacimiento, el árbol, los adornos… todo era amor, paz, reencuentros. Mi madre me inculcó la pasión por la Navidad con sus miles de detalles durante toda mi vida. Así que pensar en la Asociación Amigos del Belén me llena de ternura, me parece que hacen una labor encomiable porque mantienen intacta la ilusión de los niños que todos llevamos dentro.

-¿En qué momento te encuentras artísticamente?

-Llevo muchos años luchando por la Cultura de Granada, dando visibilidad a muchos artistas: pintores, poetas, escultores, fotógrafos, músicos, amigos de las Artes en General. Muchos amigos me riñen, me dicen que tengo que centrarme más en mi propia carrera y dejar de ayudar tanto a los demás, pero lo cierto es que me hace muy feliz ayudar a que los demás consigan su propio triunfo, compartir sus alegrías, ver felices a los demás. No he dejado nunca de pintar, escribir, presentar, aprender, experimentar, en definitiva, de crecer, etc…

-¿Qué proyectos tiene ahora?

-Soy una artista inquieta, siempre tengo en el taller muchas propuestas: encargos, proyectos personales, exposiciones, antologías, presentaciones, etc… Os contaré alguno… Seguir luchando por la cultura, desde el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, dónde soy Vocal de Arte y Feria de Arte, y desde las diferentes asociaciones de las que formo parte. Entre esos proyectos, destaca una exposición en el Centro Artístico con retratos de los Académicos de las Buenas Letras de Granada. Organizar todas las exposiciones colectivas e individuales del Centro Artístico. Seguir luchando por la Feria del Arte en la Carrera de la Virgen. Terminar el Máster de Museóloga que emprendí hace unos meses. Y uno muy especial, el proyecto de las Cumbres de Andalucía contra el maltrato (todo tipo de maltrato): estoy pintando los ocho picos más altos -uno por cada provincia- en colaboración con el escalador Moisés Portillo. Y seguir recitando en los diferentes actos dónde solicitan mi voz, un proyecto de poesía teatralizada y publicar tres poemarios inéditos. Entre ellos, La niña de las amapolas, que me lo va a publicar la editorial del Corral del Carbón.

-¿Algo que añadir?

-Sí, agradecer a todas las personas que creen en mí y las que se han sumado a este pregón: Paco Pérez, el Coro del Centro Artístico, Ángel Alonso, etc…

Nos despedimos de ella deseándole toda la suerte para el Pregón 2023 de la Asociación de Belenistas de Granada.