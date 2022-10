Premio Lorca de Poesía: de Nueva York a clase turista

En 2004 se presentaba en Nueva York el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca con la intención de convertirlo en el galardón de poesía más importante de las letras hispanas. En junio de ese año una comitiva de políticos, representantes de diversas instituciones y periodistas viajó a a la gran manzana reunirse con la flor y nata de la sociedad local y diplomáticos de países de lengua española que podían optar a una distinción nacida para reconocer toda una trayectoria y dotada entonces con 50.000 euros. Ángel González se proclamó ganador del esperado primer premio. La reunión del jurado y el anunció del fallo se realizó en el Carmen de los Mártires en un solemne acto en la noche del martes 21 de septiembre de ese año. Este jueves 20 de octubre se anunciaba que Raúl Zurita era el elegido en la décimo novena edición en una rueda de prensa celebrada a la entrada del espacio escénico del Centro Lorca, en el que se ensayaba un acto musical. En esta ocasión, el autor chileno recibirá 20.000 euros, los mismos que la corporación socialista destina al premio en la actualidad. ¿Qué ha pasado en estas casi dos décadas de trayectoria? ¿Se ha mermado solo la cuantía económica del galardón o también las expectativas de convertirse en el "Cervantes de la poesía"?

Así lo definía José Torres Hurtado, alcalde cuando la gobierno municipal impulsó el galardón. Los populares echaron toda la carne al asador con la propuesta. Eran otros tiempos, cuando se tiraba con pólvora de rey en toda España, pero el galardón no estuvo por eso exento de polémica. Y menos aún la famosa tournée a la ciudad que nunca duerme para su presentación en un cinco estrellas de lujo, el Hotel Waldorf Astoria. Mucho se ha podido leer en prensa sobre aquellos viajes de periodistas y próceres nacionales a Nueva York para publicar luego las crónicas de los actos allí celebrados en sus medios nacionales. Además, sería imposible superar la lucidez con la Antonio Muñoz Molina, ex funcionario del Ayuntamiento de Granada, disecciona la querencia por Nueva York como "escenario predilecto" de la política española en Todo lo que era sólido. Ese libro está ya escrito desde la mirada sosegada que permite el fin de la fiesta, pero antes de la crisis no se escatimaba. El objetivo municipal según se informó era consolidar internacionalmente el premio no sólo por su cuantía, porque nació como el más importante de poesía en cuanto a dotación económica, sino por su prestigio y trayectoria.

La primera reprobación llegó en abril 2004 cuando se anunció el presupuesto municipal asignado al certamen literario –una partida global de 100.000 euros– y se dieron a conocerlas las bases que regirían el galardón. "El principal rechazo se produjo en algunos círculos culturales de la ciudad al cuestionar si un Ayuntamiento debía destinar un presupuesto tan elevado a un certamen literario, al tiempo que se criticó la composición del jurado, sobre todo, por la posibilidad de que los propios representantes de las instituciones encargadas de designar al ganador pudieran presentar candidatos", reza en una información publicada en Granada Hoy en 22 de septiembre 2004. "En la Academia de Buenas Letras de Granada se produjo un intenso debate al respecto e, incluso superadas estas críticas, el revuelo continuó con el anunció del alcalde, José Torres Hurtado, de realizarla presentación internacional del premio en Nueva York como “capital mundial de la cultura”. Aunque el Consistorio logró el respaldo de CajaGranada para financiar el acto –la entidad aportó una partida específica de 120.000 euros–,la justificación final de los gastos del viaje fue centro de una nueva polémica municipal".

Un día antes de la publicación de ese texto se fallaba el galardón con el respaldo y la participación de algunos de los grandes exponentes de la poesía hispana del siglo XX. El jurado –integrado por representantes de la Academia de Buenas Letras, Huerta de San Vicente, Universidad de Granada, Fundación Federico García Lorca, Residencia de Estudiantes, Centro Generación del 27 y Casa de América– se reunió a las cinco de la tarde en el Carmen de los Mártires para designar el ganador y las deliberaciones de prolongaron durante cerca de tres horas.

Con la ceremonia de entrega de la distinción al poeta ovetense de manos del entonces Príncipe de Asturias bajo la atenta mirada de la Princesa Letizia; la ministra de Cultura, Carmen Calvo; y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se ponía el broche a la primera edición del certamen el viernes 17 de diciembre en un Auditorio Manuel de Falla adornado para la ocasión y con más de 900 invitados. Era el fin de fiestas soñado y parecía que nadie quería perdérselo.

Últimas ediciones

Al año siguiente, el premio recayó en el mejicano José Emilio Pacheco, y en 2006 fue la escritora Blanca Varela la ganadora de la edición. El valenciano Francisco Brines recogería el Lorca en 2007, y el escritor hispano-mejicano Tomás Segovia lo haría al año siguiente. José Manuel Caballero Bonald fue el primer poeta andaluz en resultar premiado con en el año 2009, y en 2010 una autora andaluza, la malagueña María Victoria Atencia se alzó con el reconocimiento.

La nómina de premiados sigue con la cubana Fina García Marruz en 2011; el cordobés Pablo García Baena en 2012; de nuevo un poeta mejicano, Eduardo Lizalde en 2013, y en 2014, el escritor granadino Rafael Guillén. El elenco se completa con Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer , Darío Jaramillo, Julia Uceda, Yolanda Pantín. El último premiado, el español Luis Alberto de Cuenca, recogía este mes de mayo el premio de manos del propio alcalde, Francisco Cuenca, en un acto celebrado en el Centro Lorca, que desde su inauguración se ha convertido en el casa que acoge los anuncios del jurado y la entrega de distinciones.

Cuantía

En estos años no sólo cambió la ubicación, se fue instaurando la costumbre de ir premiando alternativamente a poetas de uno y otro lado del Atlántico, que el fallo del jurado se hiciera cerca del Día de la Hispanidad y las jornadas sobre el poeta así como la ceremonia de entrega en primavera, época también del Festival de Poesía de Granada. Pero esos no han sido los únicos cambios significativos. En 2011, con los populares aún en la alcaldía, como consecuencia de la crisis el Premio García Lorca vio reducida su dotación a 30.000 euros parar aminorar gastos. Pasó así a ser el segundo en cuantía económica dentro del ámbito de la poesía en español, por detrás del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dotado con 42.000 euros. Aunque posteriormente terminó quedándose en los 20.000 euros actuales.

Trayectoria

Pero, por el camino, ¿se han quedado sólo estos 30.000? Para Juan García Montero, edil de Cultura cuando se puso en marcha el galardón, no es sólo una cuestión de dotación también es cuestión de detalle, de cuidado para que no languidezca. "Es cierto que en los últimos 8 años el presupuesto en Cultura se ha ido reduciendo y eso ha repercutido en las partidas a los festivales de la ciudad, algunos de los cuales como el Retroback han llegado a desaparecer. Pero no es solo eso, antes cada acto del Premio Lorca tenía unos estándares de solemnidad absoluta". Por ejemplo, el Auditorio Manuel de Falla se preparaba para la ocasión y todas esas cosas que se utilizaban para engalanarlo según García Montero aún están, "pero guardadas, sin utilizarse". Para el ex concejal, ese descuido afecta tanto la misma ceremonia de entrega como al anuncio del fallo del jurado, que el alcalde comunicaba de forma inmediata al ganador para abrir una posible ronda de entrevistas internacionales de prensa. "A los diez años volvieron a presidir la ceremonia los Príncipes de Asturias. También hemos contado con la presencia de ministros del país del premiado, a los que igualmente el alcalde cedía la entrega de la distinción en nombre de la ciudad de Granada. Como Sari Bermúdez, ministra de Cultura cuando Emilio Pacheco fue galardonado", recuerda sobre el poeta mexicano, segundo ganador y que dijo recibir la sorpresa "de madrugada" más agradable de su vida".

En 2023 el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca cumplirá las dos décadas de vida, veinte años y una lista de galardonados que le confieren la suficiente entidad como para ser uno de los más prestigiosos en letras hispanas. Está en edad de lucirse, pero también en edad de merecer.