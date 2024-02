Los Premios Goya 2024: todos los nominados, las estrellas que entregarán estatuilla y dónde ver la gala

La Academia del Cine Español ha esperado prácticamente hasta el último momento para anunciar los nombres de las celebridades que acudirán a la gala de la 38 edición de los Premios Goya. Las actrices Penélope Cruz, Carmen Machi, Elena Anaya, Marisa Paredes, Susi Sánchez y Bárbara Lennie; los intérpretes José Sacristán, Gael García Bernal o Eduard Fernández; y cineastas como Pedro Almodóvar, Carla Simón, Borja Cobeaga y Javier Fesser, pasarán por el escenario de la Feria de Valladolid para entregar algunos de los galardones este sábado 10 de febrero.

Una cita, que antes de celebrarse en el Palacio de Congresos de Granada en 2024 ya tendrá sabor granadino, al menos en las localizaciones de varias de las cintas protagonistas. En primer lugar, a través de La sociedad de la nieve, la película que José Antonio Bayona rodó durante tres meses en Sierra Nevada y que representará también a España en los próximos Oscar, premios en los que también compite como Mejor Maquillaje y Peluquería. También a través de Cerrar los ojos, de Víctor Erice, que cuenta con localizaciones en los municipios granadinos de Gualchos-Castell de Ferro, Rubite, Dúrcal y Nigüelas. Estas dos películas junto a 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola; y Saben aquell, de David Trueba, son las favoritas en esta edición. En concreto, 20.000 especies de abejas lidera la carrera con 15 nominaciones, frente a las trece de La sociedad de la nieve. En un escalón más abajo se encuentran Cerrar los ojos y Saben aquell, con once cada una. Un amor, de Isabel Coixet, se ha colado también entre las favoritas con siete premios.

La gala también contará con la presencia de figuras como Roberto Álamo, Ernesto Alterio, Antonia San Juan, Inma Cuesta, Toni Acosta, María León, Loles León, Nathalie Poza, Aitana Sánchez-Gijón, Fernando Tejero, Cecilia Roth, Nacho Vigalondo o Marta Etura. El elenco de La llamada (Anna Castillo, Belén Cuesta, Macarena García y Gracia Olayo) serán los encargados de anunciar el premio al Mejor Vestuario. También participarán en la gala Alba Flores, Javier Botet, Greta Fernández, Nerea Barros, Miguel Ángel Muñoz, Marta Hazas, Javier Veiga, Ana Rujas, así como el protagonista de La sociedad de la nieve, Enzo Vogrincic, e Isaki Lacuesta, el director de la cinta sobre Los Planetas rodada en Granada en 2023 y que está previsto que llegue a la cartelera este año: Segundo Premio.

La ceremonia contará con la asistencia de los dos hijos de la actriz Concha Velasco, recientemente fallecida por lo que se le rendirá un homenaje en su ciudad natal. El Goya Internacional recaerá en Sigourney Weaver y el Goya de Honor será para el veterano director de fotografía Juan Mariné. Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, serán los encargados de conducir esta gala junto a la actriz y cantante Ana Belén, una cita cinematográfica que podrá verse en directo por la 1 de TVE a partir de las 22:00 horas, aunque la retransmisión comenzará a las 19:30 con la llegada de los primeros invitados a la tradicional alfombra roja.

Orden de entrega y nominados

Según el orden de entrega de distinciones anunciado por la Academia de Cine, la noche comenzará con el galardón al mejor Actor de Reparto, un premio al que optan: Martxelo Rubio, por 20.000 especies de abejas; Juan Carlos Vellido, por Bajo terapia; José Coronado, por Cerrar los ojos; Álex Brendemühl, por Creatura y Hugo Silva, por Un amor.

A mejor Canción Original, están nominados: Eco, de Xoel López (Amigos hasta la muerte); Chinas, de Marina Herlop (Chinas); El amor de Andrea, de Álvaro B. Baglietto, David García, Guille Galván, Jorge González, Juan Pedro Martín 'Pucho', Juanma Latorre, Valeria Castro (El amor de Andrea); La gallinita, de Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran (La imatge permanent) y Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini (Te estoy amando locamente).

En la categoría de Diseño de Vestuario compiten: 20.000 especies de abejas, El maestro que prometió el mar, La contadora de películas, La sociedad de la nieve, Saben aquell.

En cuanto a mejores Efectos Especiales, los seleccionados para competir por el premio son 20.000 especies de abejas, La ermita, La sociedad de la nieve, Tin & Tina, Valle de sombras.

Para el Goya a mejor Maquillaje y Peluquería, los académicos han seleccionado: 20.000 especies de abejas; La sociedad de la nieve; La ternura; Saben aquell y Valle de sombras.

Como mejor Actor Revelación, la pugna es entre: Brianeitor, por Campeonex; Julio Hu Chen, por Chinas; Matías Recalt, por La sociedad de la nieve; La Dani, por Te estoy amando locamente; y Omar Banana, por Te estoy amando locamente.

En cuanto a Montaje, los cinco seleccionados son: 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Mamacruz y Robot Dreams.

En la categoría de Fotografía, los nominados son: 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Un amor y Una noche con Adela.

Para el Goya de Sonido, la lista de candidatos es: 20.000 especies de abejas, Campeonex, Cerrar los ojosLa sociedad de la nieve y Saben aquell.

En cuanto a Dirección Artística: 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La contadora de películas, La sociedad de la nieve y Saben aquell.

Por el galardón a mejor Producción compiten: 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquell y Valle de sombras.

En Música Original: El maestro que prometió el mar, La paradoja de Antares, La sociedad de la nieve, Robot Dreams y Saben aquell.

Tras la entrega del Goya de Honor, se anunciará el ganador de la mejor Película de Animación, a la que compiten: Dispararon al pianista, El sueño de la Sultana, Hanna y los monstruos, Momias, que ha contado con la participación del dibujante granadino Miguel Ángel Lacal a través del equipo Core Animación; y Robot Dreams, que también opta al Oscar en esta categoría.

Como Película Documental, compiten Caleta Palace; Contigo, contigo y sin mí; Esta ambición desmedida; Iberia, naturaleza infinita; y Mientras seas tú, aquí y ahora.

En cuanto a Cortometraje de Ficción, la Academia de cine ha seleccionado los siguientes cortos: Aunque es de noche; Carta a mi madre para mi hijo; Cuentas divinas; La loca y el feminista y París 70.

A la categoría de Cortometraje Documental, optan: Ava; BLOW!, El bus, Herederas y Una terapia de mierda.

Como Cortometraje de Animación, compiten Becarias; To bird or not to bird; Todo bien; Todo está perdido y Txotxongiloa.

En cuanto a mejor Dirección Novel, la favorita es la directora de 20.000 especies de abejas, Estíbaliz Urresola, que compite por la estatuilla con Itsaso Arana, por Las chicas están bien; Álvaro Gago, por Matria; Alejandro Marín, por Te estoy amando locamente; y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, por Upon Entry.

Tras el Goya Internacional, llegará el turno de la mejor Actriz Revelación que se decide entre: Xinyi Ye, por Chinas; Yeju Ji, por Chinas; Clàudia Malagelada, por Creatura; Sara Becker, por La contadora de películas y Janet Novás, por O corno.

A la ganadora en el apartado de mejor Película Iberoamericana optan: la portuguesa Alma viva; la chilena la La memoria infinita; la puertorrioqueña La pecera, con banda sonora del músico granadino Sergio de la Puente; la cinta argentina Puan, y la venezolana Simón.

Y como Película Europea, los rivales de la sorpresa de la temporada, Anatomía de una caída (Francia) son: Aftersun (Reino Unido); Las ocho montañas (Italia); Safe Place (Croacia) y Sala de profesores (Alemania).

En cuanto a Actriz de Reparto, la lista de nominadas es: Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas; Itziar Lazcano, por 20.000 especies de abejas; Clara Segura, por Creatura; Ana Torrent, por Cerrar los ojos; Luisa Gavasa, por El maestro que prometió el mar.

La recta final con los Goya de mayor peso se inicia con el galardón a mejor Guion Adaptado: Albert Val, por El maestro que prometió el mar; Bernat Vilaplana, J.A. Bayona, Jaime Marqués-Olarreaga y Nicolás Casariego, por La sociedad de la nieve; Pablo Berger, por Robot Dreams; Albert Espinosa, David Trueba, por Saben aquell; y Isabel Coixet junto a Laura Ferrero, por Un amor.

A mejor Guion Original, los nominados son: Estíbaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas; Michel Gaztambide y Víctor Erice, por Cerrar los ojos; Alejandro Marín y Carmen Garrido, por Te estoy amando locamente; Félix Viscarret, por Una vida no tan simple y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, por Upon Entry (La llegada).

La punga del mejor Actor Protagonista se decide entre Manolo Solo, por Cerrar los ojos; Enric Auquer, por El maestro que prometió el mar; David Verdaguer, por Saben aquell; Hovik Keuchkerian, por Un amor; y Alberto Amann, por Upon entry (La llegada).

Y la de Actriz Protagonista: Patricia López Arnáiz, por 20.000 especies de abejas; María Vázquez, por Matria; Malena Alterio, por Que nadie duerma; Carolina Yuste, por Saben aquell; y Laia Costa, por Un amor.

Los apartados de Mejor Dirección y Película se deciden prácticamente entre las mismas cintas. En el primero, los miembros de la Academia han elegido a un clásico con una cinta de despedida, Víctor Erice, por Cerrar los ojos; y el director con más proyección internacional de la actualidad, J.A. Bayona, por La sociedad de la nieve; junto a ellos comparten candidatura David Trueba, por Saben aquell; Isabel Coixet, por Un amor; y un nombre menos conocido por el gran público, como es el de Elena Martín Gimeno, que opta a la distinción por Creatura.

Se cerrará con la entrega del Goya a la mejor Película de 2024, que se decide entre Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben Aquell, Un amor y cinta con más nominaciones, 20.000 especies de abejas.