"Quería inspirar a la gente a pensar y sentir más compasión"

Robin Mckelle creció en Rochester, Nueva York, se educó en la Universidad de Miami, se graduó en el Berklee College of Music en Boston y, después de algunas giras, volvió a la prestigiosa escuela, esta vez como docente. El reconocimiento con un premio en la categoría de jazz vocal del Concurso Thelonius Monk le impulsó a iniciar lo que sería, sin duda, una trayectoria brillante. Tras algunas interesantes grabaciones, será Heart of Memphis (2014) la pieza que la eleve a la cumbre. Pero hacía tiempo que McKelle quería grabar un disco en el que todos los temas fueran mayormente compuestos por ella.

-¿Cómo fue llegando el jazz y el blues a su vida?

Debes tener un talento natural para que la música capte realmente todos los elementos del jazz"

-Tuve un aprendizaje clásico en voz y piano, lo que me permitió tener una base sólida para mi técnica de canto y mis habilidades como músico. Aunque estudié el repertorio clásico, mis influencias se basaban en la música pop y R&B y los fines de semana cantaba con una banda de R&B. ¡Tenía quince años!

-¿Por qué le atraía el jazz?

-Mi profesor de piano a los 16 años, me dijo que tenía una sensibilidad natural para el jazz y en ese momento lo daba por hecho, pero después, en directo, me di cuenta de lo que significaban esas palabras. Cuando trabajaba con una sección de ritmo me sentía muy bien cantando música basada en groove

-Usted es profesora en Brekelee ¿El jazz se aprende o se nace?

-Creo que es un poco de ambos. La sensación y la emoción es lo más difícil de enseñar. Así que si tiene una sensibilidad natural para el jazz ya está adelantado. Creo que debes tener un talento natural para que la música capte realmente todos los elementos del jazz.

-¿Qué hizo que tomase la decisión de volver a hacer música?

-En realidad, nunca dejé de hacer música. Estaba cantando en una banda de covers pop los fines de semana y también tenía mi propia banda. Tocamos mi música original y algunas cubiertas que arreglaría de alguna manera diferente.

-Y debutó en plan Big Band...

-La razón por la que elegí debutar con un álbum de Big Band y estándares de jazz fue porque acababa de ser finalista en el Concurso Theolonius Monk.

-En The Looking Glass tiene detalles de americana ¿está expandiendo horizontes?

-Iba a buscar un sonido que pudiera atraer a un público más amplio. Me gusta probar diferentes cosas con cada álbum.

-Melodic Canvas, ¿es su regreso al jazz puro?

-No diría que es puro jazz exactamente, es el concepto de jazz que siento ahora. Junto mis composiciones y algunos elementos conmovedores.

-Como autora normalmente se implica en cada disco ¿Qué elementos baraja en su disco?

-Racismo, sexismo, misoginia, violencia, antiinmigración, nacionalismo, salud mental de los adolescentes. Cuando leo esto en voz alta, suena un poco oscuro, pero en realidad, siento que el disco tiene un mensaje positivo. No quería hacer un álbum enojada, llena de odio. Quería inspirar a la gente a pensar y sentir más compasión.

-The Flytones fue tu banda durante años, ¿la recuperará?

-Es una posibilidad, tal vez algún día. Hicimos dos álbumes y tuvimos una gran cantidad de giras. Depende de qué tipo de álbumes vaya a hacer y el sonido que busque volveríamos, aunque todavía trabajo con algunos de los compañeros de vez en cuando.